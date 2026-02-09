 / Attualità

Attualità | 09 febbraio 2026, 17:39

Saluzzo, chiusa via Valoria inferiore per motivi di sicurezza, a causa di un crollo di terreno

A livello del piccolo triangolo verde all’inizio della via, da piazza Castello. Ieri sono intervenuti i vigili del fuoco. Previsto un incontro in Comune con un geologo per stabilire il tipo di intervento

Saluzzo, via Valoria chiusa per sicurezza

Dopo il sopralluogo dell’Ufficio tecnico questa mattina, via Valoria superiore è stata chiusa al traffico per motivi di sicurezza.

 La disposizione in seguito al crollo di terreno a livello del piccolo triangolo verde a ridosso delle mura perimetrali, all’inizio della via partendo da piazza Castello, nell'alto centro storico.

 Uno smottamento, per il quale sono intervenuti, ieri mattina, i vigili del fuoco del Distaccamento di Saluzzo, che si è verificato all'angolo tra i due muretti, in corrispondenza dell’antico vicolo sottostante, rifunzionalizzato al servizio del nuovo complesso residenziale, ex convento delle Carmelitane.

Domani è previsto l’incontro tecnico con un geologo, alla presenza degli uffici comunali competenti e una rappesentanza di privati, la cui dimora è in prossimità del crollo.

In seguito a questo verrà comunicato, informa l’assessora all'Urbanistica  Francesca Neberti, il tipo di intervento predisposto e i tempi di attuazione.

