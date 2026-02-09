Saluzzo, chiusa via Valoria inferiore per motivi di sicurezza, a causa di un crollo di terreno

Dopo il sopralluogo dell’Ufficio tecnico questa mattina, via Valoria superiore è stata chiusa al traffico per motivi di sicurezza.

La disposizione in seguito al crollo di terreno a livello del piccolo triangolo verde a ridosso delle mura perimetrali, all’inizio della via partendo da piazza Castello, nell'alto centro storico.

Uno smottamento, per il quale sono intervenuti, ieri mattina, i vigili del fuoco del Distaccamento di Saluzzo, che si è verificato all'angolo tra i due muretti, in corrispondenza dell’antico vicolo sottostante, rifunzionalizzato al servizio del nuovo complesso residenziale, ex convento delle Carmelitane.

Domani è previsto l’incontro tecnico con un geologo, alla presenza degli uffici comunali competenti e una rappesentanza di privati, la cui dimora è in prossimità del crollo.

In seguito a questo verrà comunicato, informa l’assessora all'Urbanistica Francesca Neberti, il tipo di intervento predisposto e i tempi di attuazione.