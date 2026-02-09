 / Cronaca

Cronaca | 09 febbraio 2026, 10:09

Una valanga di grandi dimensioni travolge e uccide due sciatori francesi sulle montagne di Saint Veran

Il tragico incidente ieri nei pressi del villaggio del Queyras, il più alto delle Alpi francesi, il primo paese che si incontra scendendo dal Colle dell’Agnello in alta valle Varaita

Immagine di repertorio

Una valanga ha ucciso nella tarda mattina di ieri due sciatori nei pressi di Saint Veran, noto per essere, con i suoi 2.042 metri d’altitudine, il villaggio più alto delle Alpi francesi.

Le due vittime, una nata nel 1997 e l'altra nel 1991 - così riferisce l’agenzia stampa Adnkronos -, facevano parte di un gruppo di quattro sciatori senza guida colpiti da una valanga "di grandi dimensioni", che ha travolto il versante nord della vetta del monte Tete de Longet.

A riferirne all'Afp è stato la procuratrice di Gap Marion Lozac'hmeur. Gli altri due sciatori sono rimasti illesi, ha aggiunto Lozac'hmeur.  

Saint Veran è il primo paese che si raggiunge scendendo dal valico del Colle dell’Agnello in alta valle Varaita.

Situato nel dipartimento delle Alte Alpi, si trova nel Queyras, noto anche come la valle del Guil, e fa parte della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

Ieri anche sulle montagne italiane si sono registrate diverse vittime tra gli sciatori, causate da slavine cadute in varie località.

Le valanghe – annota l’Adn Kronos - hanno già causato la morte di oltre 20 sciatori nelle Alpi francesi, svizzere e austriache in questa stagione. 

Redazione

