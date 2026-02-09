 / Economia

Economia | 09 febbraio 2026, 14:05

AI: il tempo ritrovato, strumenti e strategie per crescere nel nuovo mercato

L'incontro si terrà mercoledì 19 febbraio 2026, dalle 18.00 alle 19.30, con registrazione a partire dalle 17.30, presso la Sala Consiglio di Confapi a Cuneo, in corso Nizza 16.



Prosegue il ciclo di incontri Impresa Futura, promosso da Confapi Cuneo, con un terzo appuntamento dedicato a un tema sempre più centrale per chi guida un’azienda: la gestione del tempo nell’era dell’intelligenza artificiale.

L’incontro, dal titolo “AI: il tempo ritrovato. Strumenti e strategie per crescere nel nuovo mercato”, si terrà mercoledì 19 febbraio 2026, dalle 18.00 alle 19.30, con registrazione a partire dalle 17.30, presso la Sala Consiglio di Confapi a Cuneo, in corso Nizza 16.

L’iniziativa è pensata per imprenditori e manager che vogliono capire come utilizzare l’intelligenza artificiale in modo pratico, trasformando tempo, dati e tecnologie in un supporto concreto alle decisioni aziendali. Non si parlerà di teoria astratta, ma di strumenti, approcci e casi utili a migliorare l’organizzazione del lavoro e la competitività delle imprese.

La serata sarà strutturata come una tavola rotonda e vedrà il confronto tra alcuni protagonisti e fornitori del settore, chiamati a portare esperienze dirette e soluzioni già applicabili nelle realtà produttive.

L’incontro è gratuito e rappresenta un’occasione di aggiornamento e confronto su un tema che incide sempre di più sulla gestione quotidiana delle aziende e sulle scelte strategiche di medio periodo.

Un panel ricco e multidisciplinare, pensato per offrire una visione completa:

  • apre l’incontro il presidente di Confapi Cuneo, Massimo MARENGO
  • segue Ouadia SATORI per Cuneo Consulenza Srl
  • Flavio CERATO di CIM (Competence per l’Industria e Monitoraggio continuo)
  • Emanuel CALIMAN di GD System
  • Luca CALABRESE di LCS
  • Federico PERSICO di Trackyfood
  • Davide DOTTA di Studio Dotta
  • Chiudono Carlo CIGNA di eViso e Alessandro DE FLORENTIIS di AI4Industry, la fondazione nazionale per l’intelligenza artificiale.

C.S.

