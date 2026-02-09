Prosegue il ciclo di incontri Impresa Futura, promosso da Confapi Cuneo, con un terzo appuntamento dedicato a un tema sempre più centrale per chi guida un’azienda: la gestione del tempo nell’era dell’intelligenza artificiale.

L’incontro, dal titolo “AI: il tempo ritrovato. Strumenti e strategie per crescere nel nuovo mercato”, si terrà mercoledì 19 febbraio 2026, dalle 18.00 alle 19.30, con registrazione a partire dalle 17.30, presso la Sala Consiglio di Confapi a Cuneo, in corso Nizza 16.

L’iniziativa è pensata per imprenditori e manager che vogliono capire come utilizzare l’intelligenza artificiale in modo pratico, trasformando tempo, dati e tecnologie in un supporto concreto alle decisioni aziendali. Non si parlerà di teoria astratta, ma di strumenti, approcci e casi utili a migliorare l’organizzazione del lavoro e la competitività delle imprese.

La serata sarà strutturata come una tavola rotonda e vedrà il confronto tra alcuni protagonisti e fornitori del settore, chiamati a portare esperienze dirette e soluzioni già applicabili nelle realtà produttive.

L’incontro è gratuito e rappresenta un’occasione di aggiornamento e confronto su un tema che incide sempre di più sulla gestione quotidiana delle aziende e sulle scelte strategiche di medio periodo.

Un panel ricco e multidisciplinare, pensato per offrire una visione completa: