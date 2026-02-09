Carnevale di gusto e allegria da Europrezzi

Il Carnevale è sinonimo di colori, sorrisi e soprattutto… dolci della tradizione! Da Europrezzi, punto di riferimento per la convenienza sul territorio, arriva la Pazzia di Carnevale, con tante offerte imperdibili per festeggiare in famiglia, a scuola o con gli amici, sempre al miglior prezzo.
Dolci tipici di Carnevale in offerta
Porta in tavola il gusto autentico del Carnevale con la nostra selezione di dolci passati al forno, più leggeri ma sempre golosi:
- Bugie passate al forno 250 g → 1,79 €
- Sfrappole 250 g → 2,50 €
- Chiacchiere passate al forno 250 g → 2,50 €
Ideali per feste, merende e momenti di allegria
Risparmio ogni giorno con Europrezzi
La convenienza continua anche a tavola con un grande marchio:
- Pasta Barilla assortita 500 g → solo 0,79 €
Qualità e gusto a un prezzo imbattibile.
Accessori di Carnevale per divertirsi a colori
Completa la festa con gli immancabili articoli di Carnevale
- Coriandoli o stelle filanti
○ 1 pezzo → 0,35 €
○ 4 pezzi → 1,00 €
Perfetti per feste, sfilate e momenti di puro divertimento
Europrezzi: il tuo Carnevale vale di più
Dolci tipici, prodotti di qualità e articoli per la festa: da Europrezzi trovi tutto ciò che serve per un Carnevale all’insegna del risparmio.
Offerte valide fino ad esaurimento scorte.
Dove trovarci?
Europrezzi 2.0 ti aspetta nei suoi numerosi punti vendita e magazzini:
PUNTI VENDITA
- GENOLA Via Frassinetto 5
- SALUZZO Via Cuneo 12
- POCAPAGLIA Borgo San Martino 12
- RIVAROLO Corso Re Arduino 83