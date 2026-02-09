 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 09 febbraio 2026, 19:07

A Mondovì "Tra Sogno e Magia": serata con visita guidata e cioccolato al Polo di Santo Stefano

Giovedì 20 febbraio alle 18:30 l'Associazione Be Local organizza l'evento dedicato alla mostra sul surrealismo. Prenotazione obbligatoria entro lunedì 16 febbraio, posti limitati

A Mondovì &quot;Tra Sogno e Magia&quot;: serata con visita guidata e cioccolato al Polo di Santo Stefano

Una serata all'insegna del surrealismo e della fantasia: giovedì 20 febbraio alle ore 18:30 il Polo espositivo Ex Chiesa di Santo Stefano di Mondovì ospita l'evento "Tra Sogno e Magia: pittura surreale e fantastica", un'occasione per immergersi nell'arte dei grandi maestri del surrealismo, tra cui Salvador Dalí.

L'iniziativa, organizzata dall'Associazione Be Local, prevede una visita guidata alla mostra che condurrà i partecipanti attraverso le opere visionarie e i mondi onirici che hanno caratterizzato uno dei movimenti artistici più affascinanti del Novecento.

Al termine della visita, i presenti potranno partecipare a una degustazione di gianduiotti e altre delizie al cioccolato, per concludere la serata unendo arte e tradizione piemontese.

L'evento si terrà in via Sant'Agostino 24 a Mondovì. La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria per garantire l'organizzazione dell'evento e l'accesso alla sede, che dispone di posti limitati.

Le iscrizioni verranno accettate fino a lunedì 16 febbraio e i posti saranno assegnati in base all'ordine di registrazione.

Per prenotare è possibile compilare il modulo online disponibile al link indicato dall'associazione oppure inviare una email a prenotazioni@associazionebelocal.it indicando nome, cognome e numero di partecipanti.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium