A Mondovì "Tra Sogno e Magia": serata con visita guidata e cioccolato al Polo di Santo Stefano

Una serata all'insegna del surrealismo e della fantasia: giovedì 20 febbraio alle ore 18:30 il Polo espositivo Ex Chiesa di Santo Stefano di Mondovì ospita l'evento "Tra Sogno e Magia: pittura surreale e fantastica", un'occasione per immergersi nell'arte dei grandi maestri del surrealismo, tra cui Salvador Dalí.

L'iniziativa, organizzata dall'Associazione Be Local, prevede una visita guidata alla mostra che condurrà i partecipanti attraverso le opere visionarie e i mondi onirici che hanno caratterizzato uno dei movimenti artistici più affascinanti del Novecento.

Al termine della visita, i presenti potranno partecipare a una degustazione di gianduiotti e altre delizie al cioccolato, per concludere la serata unendo arte e tradizione piemontese.

L'evento si terrà in via Sant'Agostino 24 a Mondovì. La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria per garantire l'organizzazione dell'evento e l'accesso alla sede, che dispone di posti limitati.

Le iscrizioni verranno accettate fino a lunedì 16 febbraio e i posti saranno assegnati in base all'ordine di registrazione.