Domenica 15 febbraio torna il Carnevale saviglianese, con Sarasèt, Sarasëtta e tutto il Gruppo maschere della città pronti a far nuovamente divertire il grande pubblico dei bimbi e delle famiglie.

Lo storico appuntamento – organizzato dalla Società di Mutuo Soccorso, con il patrocinio del Comune – si svolgerà anche quest'anno in piazza del Popolo, a partire dalle 15.

Anche nell'edizione 2026 saranno protagonisti i giochi, l'animazione e la musica. Oltre alle maschere cittadine, salirà sul palco Andrea Caponnetto, che con Audi Dj intratterrà i presenti.

Sarà presente lo stand trucca-bimbi e quello dedicato ai palloncini, con la Croce Rossa saviglianese, il ludobus di Proposta 80 con i suoi giochi e ovviamente sarà servita l'immancabile merenda per tutti (con frittelle di mele, pane e nutella e cioccolata calda) a cura della proloco Savigliano, della proloco Levaldigi, e degli Alpini di Savigliano e Levaldigi.