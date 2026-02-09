"La Ninna", una storia per bambini: Iva Osenda presenta il suo nuovo libro con ospite d'onore Massimo Vacchetta

Giovedì 19 febbraio, alle ore 21, a Fossano, presso la Società Operaia (via Roma 74) l'insegnante e scrittrice Iva Osenda presenterà il suo libro illustrato per bambini, "La Ninna" (Fusta Editore).

Il volume illustrato racconta con dolcezza la storia vera di Ninna, la prima piccola riccia che ha cambiato la vita del veterinario Massimo Vacchetta, meglio conosciuto come il "Dottorriccio".

Sarà proprio Massimo Vacchetta a dialogare con l'autrice e racconterà in prima persona la sua incredibile esperienza che ha dato vita al Centro Recupero Ricci "La Ninna" di Novello, oggi un punto di riferimento nazionale.

L'ingresso è libero e gratuito.

IL LIBRO

Dal più piccolo riccio ferito e tremante può nascere qualcosa di gigante. La storia del veterinario Massimo Vacchetta e di Ninna il primo di tanti ricci soccorsi. Un mondo di amore da dare.

Il libro "La Ninna - La straordinaria vita di Dottorriccio" è un'opera per l'infanzia che narra la storia di Massimo, un veterinario che un giorno trova una piccola riccia orfana e in difficoltà nel suo giardino. Decide di chiamarla Ninna e di prendersene cura, un'esperienza che gli cambierà la vita. Da questo incontro nasce in lui la vocazione di dedicarsi al soccorso dei ricci, trasformandosi in "Dottorriccio" e aprendo a Novello, sulle colline di Langa, un centro di recupero specializzato chiamato proprio "La Ninna". Il libro racconta con un linguaggio semplice e delicato l'importanza della cura e del rispetto per gli animali. La storia è ispirata alla vera vicenda del veterinario Massimo Vacchetta e del suo centro di recupero per ricci. Il volume, include anche una sezione didattica sulla vita e le abitudini del riccio europeo, spiegando come aiutare questi animali in difficoltà, e una tavola da colorare per i più piccoli. Età di lettura: da 4 anni.

I PROTAGONISTI

Iva Osenda è un'insegnante di scuola dell'infanzia e scrittrice per passione. Nel 2022 ha pubblicato "Tarantasca: visi, voci e ricordi" (Fusta Editore). Attraverso il suo canale YouTube "Osenda Iva", condivide storie per bambini da lei scritte e illustrate.

Massimo Vacchetta. Nel 2013, l'incontro con una riccia di appena 25 grammi, Ninna, ha trasformato la sua vita di veterinario. Da quella scintilla è nato il Centro Recupero Ricci "La Ninna", un ospedale unico nel suo genere con sede a Novello (CN) che ha curato e reintrodotto in natura oltre 8.500 ricci selvatici grazie a una rete di volontari diffusa in tutta Italia.