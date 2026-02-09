Marco Canevari porta la pasticceria salata all'Open Baladin

Proseguono gli appuntamenti settimanali di show cooking all’Open Baladin Cuneo. Il prossimo incontro è in programma giovedì 12 febbraio alle ore 18, con una serata dedicata alla pasticceria salata, tra tecnica, creatività e ricette pensate per essere replicate anche a casa.

L’evento è organizzato da Open Baladin Cuneo insieme ad Agrimontana. Fondata nel 1972 a Borgo San Dalmazzo, Agrimontana è una realtà di riferimento nella trasformazione della frutta e nella fornitura di ingredienti di alta qualità per la pasticceria professionale, riconosciuta per l’attenzione alla materia prima, alle filiere e alla sostenibilità. Alla serata sarà presente Chiara Bardini, General Manager dell’azienda, per parlare di territorio, artigianalità, tecnologia ed eccellenza, le radici che sostengono l’azienda.

In cucina ci sarà Marco Canevari, collaboratore Agrimontana con ruolo sia tecnico che commerciale. Dopo un’esperienza di sette anni nella cucina gastronomica, Canevari si è specializzato in pasticceria, formandosi in Italia e in Francia. Nel 1996 ha aperto a Milano la pasticceria L’angolo di Marco, seguita nel 2009 dal laboratorio Insieme in Pasticceria, spazio produttivo e formativo dedicato a professionisti e appassionati. Dal 2011 svolge attività di docenza in scuole professionali e consulenze in Italia e all’estero, affiancando pasticcerie e realtà internazionali nello sviluppo di prodotti e linee di produzione.

Durante lo show cooking, lo chef guiderà il pubblico alla scoperta della pasticceria salata, proponendo preparazioni sfiziose e contemporanee che mettono al centro ingredienti di qualità e tecniche accessibili.

Come da tradizione, ogni piatto sarà proposto e degustato in abbinamento a una birra selezionata dalla proposta Baladin, studiata per valorizzare i sapori delle preparazioni.

Lo show cooking si terrà giovedì 12 febbraio all’Open Baladin Cuneo, a partire dalle ore 18.

La partecipazione è gratuita; vista l’elevata affluenza è consigliata la prenotazione (0171 489199).