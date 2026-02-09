Bra, l'Istituto Guala apre il tour 2026 di Frio: 600 studenti a confronto su bullismo

Con l’inizio del 2026 riparte ufficialmente il tour di sensibilizzazione di Yuri Vidal, in arte Frio, dedicato alla lotta contro bullismo e cyberbullismo, un progetto che da quasi tre anni porta nelle scuole italiane testimonianze, confronto e strumenti concreti per aiutare i giovani a riconoscere e affrontare situazioni di disagio.

Il percorso prosegue oggi attraverso l’impegno dell’associazione O.P.E.P. – Ogni Passo È un Passo ETS, fondata dallo stesso Frio, che trasforma l’esperienza personale dell’artista in un’iniziativa strutturata e sempre più diffusa sul territorio.

Una settimana simbolica e ricca di incontri

In occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo del 7 febbraio, il tour ha ripreso ufficialmente la sua seconda parte per l’anno scolastico 2025-2026 con due importanti appuntamenti.

Martedì 3 febbraio, presso l’Istituto Guala di Bra (CN), si sono svolti due incontri rivolti alle classi dalla prima alla quarta superiore. Oltre 600 studenti hanno partecipato a un momento di dialogo e riflessione guidato dal Cantautore Frio e dal content-creator Lorydido, coinvolti insieme in un confronto diretto con i ragazzi.

L’incontro ha ricevuto feedback estremamente positivi, sia da parte degli insegnanti sia degli studenti, che hanno apprezzato l’approccio diretto, sincero e vicino al loro linguaggio.

Venerdì 6 febbraio, il progetto ha fatto tappa a Torino per un evento di grande rilievo realizzato dal Museo Nazionale del Cinema, presso il Cinema Massimo.

L’iniziativa ha coinvolto oltre 700 studenti tra scuole elementari, medie e superiori in una mattinata dedicata alla visione di tre film a tema e a un successivo momento di confronto e sensibilizzazione.

All’incontro, oltre a Frio, sono intervenute Rosalba Fiando, commissario capo responsabile del Reparto di Prossimità della Polizia Locale di Torino, Iris Gioielli, assistente di Polizia Locale, e Rosalba Marese, presidente dell’associazione Social for Inclusion, partner dell’iniziativa.

Un evento corale che ha unito arte, istituzioni e mondo sociale, confermando quanto sia fondamentale lavorare in rete per prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e disagio giovanile.

Il tour continua senza sosta

Il percorso di O.P.E.P. non si ferma qui. Già nei prossimi giorni sono in programma nuovi incontri:

· 13 febbraio – Istituto 25 Aprile – Faccio di Cuorgnè

· 18 febbraio - Istituto Cocito di Alba

· 4 marzo - CNOS-FAP di Fossano

· 10 marzo - CNOS-FAP di Saluzzo

· 18 marzo - CNOS-FAP di Bra

· 1 aprile - Istituto Arimondi-Eula di Savigliano

E molte altre realtà scolastiche stanno aderendo in queste settimane al progetto, confermando la crescente attenzione verso il tema e l’efficacia del metodo proposto dall’associazione.

Verso un’estate di inclusione

Parallelamente al tour scolastico, l’associazione O.P.E.P. – Ogni Passo È un Passo ETS ha già avviato l’organizzazione degli eventi estivi: nel 2026 il progetto toccherà numerose città con festival di inclusione e aggregazione giovanile tra Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia, unendo musica, cultura e momenti di sensibilizzazione.

La dichiarazione di Frio

«Ripartire con il tour in una settimana così importante è stato emozionante. In pochi giorni abbiamo incontrato più di 1.300 ragazzi e ogni volta mi rendo conto di quanto sia necessario creare spazi di ascolto veri. Non porto solo la mia storia: porto un messaggio di speranza e di possibilità.

Oggi non sono più soltanto io a parlare nelle scuole, ma c’è un’associazione alle mie spalle, c’è O.P.E.P., ci sono professionisti e compagni di viaggio che credono nello stesso obiettivo.

Il 2026 sarà un anno fondamentale: vogliamo raggiungere sempre più studenti, costruire progetti concreti e portare il nostro messaggio in tutta Italia. Perché nessun ragazzo deve più sentirsi solo.»