Piasco: un'iniziativa dedicata all’inclusione e alla legalità per educare al rispetto e alla pace

Le giornate del 6 e del 7 febbraio hanno rappresentato per la comunità di Piasco due importanti momenti di riflessione e crescita educativa, grazie alla celebrazione della Giornata dei calzini spaiati e della Giornata internazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo, che sono confluite nel progetto “Piasco per la pace”.

Cogliendo l’occasione delle due ricorrenze, la presidente della Commissione Cultura Caterina Ferrato e la consigliera comunale Loredana Botta hanno fatto visita alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado del paese. Durante gli incontri è stato consegnato agli studenti il ‘Quaderno degli esercizi di pace’, uno strumento pensato per accompagnare bambini e ragazzi in un percorso di scoperta dei valori del rispetto, dell’inclusione e dell’attenzione verso gli altri e il mondo che li circonda.

Il quaderno, attraverso attività ludico-educative, stimola la riflessione su temi fondamentali come la convivenza civile, l’accettazione delle differenze e il contrasto a ogni forma di prevaricazione, ponendosi come valido supporto per il lavoro quotidiano svolto nelle scuole.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa la sindaca Stefania Dalmasso, che ha evidenziato il valore dell’iniziativa: “Piasco è Comune pilota di questo progetto di rilevanza nazionale; speriamo possa dare buoni frutti”.



