A Canale gli assoluti di One-Wall: trionfo di Alessandro Vacchetto e Anna Campagno [FOTO]

Alessandro e Massimo Vacchetto

Assegnati ieri, domenica 8 febbraio, nella palestra comunale di Canale, i titoli italiani dei singolari di One-Wall, disciplina considerabile come la “pallapugno indoor”, sebbene le regole e le dinamiche siano diverse.

A cucirsi sulla maglietta lo scudetto tricolore sono stati Alessandro Vacchetto e Anna Campagno, dopo un intenso programma di incontri, che hanno visto la composizione di 8 gironi eliminatori confluiti negli ottavi di finale, dov’erano inserite le teste di serie.

Finalissima in famiglia fra Alessandro e Paolo Vacchetto, risolta solo al tie break in favore del fratello più giovane e portacolori della compagine canalese nella serie A di pallapugno.

Per la terza piazza Massimo Vacchetto ha sconfitto in due set Marco Battaglino, andando così a comporre un podio tutto di famiglia.

La corsa di Anna Campagno, unica donna passare le qualificazioni, si è conclusa negli ottavi e con il decimo posto assoluto. Al secondo posto si è piazzata Martina Giubergia, al terzo Giulia Giordano.

Premi speciali sono stati assegnati a Emma Bongioanni e Lorenzo Oreglia come giocatori più giovani, mentre a Giorgio Battaglino è andato il premio fair-play.

L’evento, coordinato dal tecnico della Nazionale Giorgio Vacchetto, è servito per definire il ranking ufficiale dell’One-Wall, criterio fondamentale per selezionare gli atleti che rappresenteranno l’Italia ai prossimi impegni internazionali, a partire dalla trasferta di Mendoza, in Argentina, prevista per aprile.

Proprio Giorgio Vacchetto sarà ospite di Lunedì Sport su Radio Alba, oggi alle 18.30 per raccontare l’esperienza del torneo e le regole della disciplina.

I risultati delle fasi finali

Ottavi di finale

Massimo Vacchetto-Davide Devalle 15-3, 15-9

Giorgio Battaglino-Alberto Molino 15-14, 15-6

Alessandro Vacchetto-Edoardo Gili 15-10, 15-6

Filippo Rey-Francesco Rinaldi 15-8, 15-5

Marco Battaglino-Anna Campagno 15-3, 15-7

Enrico Rinaldi-Lorenzo Oreglia 15-0, 15-2

Paolo Vacchetto-Luca Arnulfo 15-3, 15-6

Bruno Campagno-Umberto Drocco 15-8, 15-6

Quarti di finale

Massimo Vacchetto-Giorgio Battaglino 15-7, 15-5

Alessandro Vacchetto-Filippo Rey 15-11, 15-11

Marco Battaglino-Enrico Rinaldi 15-6, 7-15, 7-4

Paolo Vacchetto-Bruno Campagno 14-15, 15-9, 7-4

Semifinali

Massimo Vacchetto-Alessandro Vacchetto 4-15, 13-15

Marco Battaglino-Paolo Vacchetto 15-12, 14-15, 2-7

Finale

Alessandro Vacchetto-Paolo Vacchetto 9-15, 15-14, 7-2

Finale 3° posto

Massimo Vacchetto-Marco Battaglino 15-6, 15-7

Finale 5° posto

Bruno Campagno-Filippo Rey 15-6, 14-15, 7-3

Finale 7° posto

Enrico Rinaldi-Giorgio Battaglino 15-9, 15-14

Finale 9° posto

Davide Devalle-Anna Campagno 15-5, 15-9

Finale 11° posto

Francesco Rinaldi-Umberto Drocco 15-0, 15-0 forfait

Finale 13° posto

Edoardo Gili-Luca Arnulfo 15-14, 15-11

Finale 15° posto

Alberto Molino-Lorenzo Oreglia 13-15, 15-11, 7-6