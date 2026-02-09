A Canale gli assoluti di One-Wall: trionfo di Alessandro Vacchetto e Anna Campagno [FOTO]

Assegnati ieri, domenica 8 febbraio, nella palestra comunale di Canale, i titoli italiani dei singolari di One-Wall, disciplina considerabile come la “pallapugno indoor”, sebbene le regole e le dinamiche siano diverse.
A cucirsi sulla maglietta lo scudetto tricolore sono stati Alessandro Vacchetto e Anna Campagno, dopo un intenso programma di incontri, che hanno visto la composizione di 8 gironi eliminatori confluiti negli ottavi di finale, dov’erano inserite le teste di serie.
Finalissima in famiglia fra Alessandro e Paolo Vacchetto, risolta solo al tie break in favore del fratello più giovane e portacolori della compagine canalese nella serie A di pallapugno.
Per la terza piazza Massimo Vacchetto ha sconfitto in due set Marco Battaglino, andando così a comporre un podio tutto di famiglia.
La corsa di Anna Campagno, unica donna passare le qualificazioni, si è conclusa negli ottavi e con il decimo posto assoluto. Al secondo posto si è piazzata Martina Giubergia, al terzo Giulia Giordano.
Premi speciali sono stati assegnati a Emma Bongioanni e Lorenzo Oreglia come giocatori più giovani, mentre a Giorgio Battaglino è andato il premio fair-play.
L’evento, coordinato dal tecnico della Nazionale Giorgio Vacchetto, è servito per definire il ranking ufficiale dell’One-Wall, criterio fondamentale per selezionare gli atleti che rappresenteranno l’Italia ai prossimi impegni internazionali, a partire dalla trasferta di Mendoza, in Argentina, prevista per aprile.
Proprio Giorgio Vacchetto sarà ospite di Lunedì Sport su Radio Alba, oggi alle 18.30 per raccontare l’esperienza del torneo e le regole della disciplina.
I risultati delle fasi finali
Ottavi di finale
Massimo Vacchetto-Davide Devalle 15-3, 15-9
Giorgio Battaglino-Alberto Molino 15-14, 15-6
Alessandro Vacchetto-Edoardo Gili 15-10, 15-6
Filippo Rey-Francesco Rinaldi 15-8, 15-5
Marco Battaglino-Anna Campagno 15-3, 15-7
Enrico Rinaldi-Lorenzo Oreglia 15-0, 15-2
Paolo Vacchetto-Luca Arnulfo 15-3, 15-6
Bruno Campagno-Umberto Drocco 15-8, 15-6
Quarti di finale
Massimo Vacchetto-Giorgio Battaglino 15-7, 15-5
Alessandro Vacchetto-Filippo Rey 15-11, 15-11
Marco Battaglino-Enrico Rinaldi 15-6, 7-15, 7-4
Paolo Vacchetto-Bruno Campagno 14-15, 15-9, 7-4
Semifinali
Massimo Vacchetto-Alessandro Vacchetto 4-15, 13-15
Marco Battaglino-Paolo Vacchetto 15-12, 14-15, 2-7
Finale
Alessandro Vacchetto-Paolo Vacchetto 9-15, 15-14, 7-2
Finale 3° posto
Massimo Vacchetto-Marco Battaglino 15-6, 15-7
Finale 5° posto
Bruno Campagno-Filippo Rey 15-6, 14-15, 7-3
Finale 7° posto
Enrico Rinaldi-Giorgio Battaglino 15-9, 15-14
Finale 9° posto
Davide Devalle-Anna Campagno 15-5, 15-9
Finale 11° posto
Francesco Rinaldi-Umberto Drocco 15-0, 15-0 forfait
Finale 13° posto
Edoardo Gili-Luca Arnulfo 15-14, 15-11
Finale 15° posto
Alberto Molino-Lorenzo Oreglia 13-15, 15-11, 7-6