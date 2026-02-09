Emozioni olimpiche per quattro giovani cuneesi, apripista nelle gare di fondo a Milano Cortina [FOTO e VIDEO]

Emozioni olimpiche per quattro giovani fondisti cuneesi, pur non facendo parte, almeno per il momento, del gruppo di atleti azzurri in cerca di medaglie.

Giacomo Barale (18enne del Centro Sportivo Esercito e dello Sci Club Alpi Marittime), Leonardo Brondello (17enne dello Sci Club Valle Stura), Lucia Delfino (18enne dello Sci Club Valle Stura) e Chiara Olivero (Sci Club Valle Maira) sono stati scelti per svolgere il ruolo di apripista a Milano Cortina.

Hanno "esordito" sabato e domenica nelle gare di skiathlon femminile e poi maschile e saranno di nuovo di scena nelle sprint di martedì (GUARDA IL VIDEO)

Rientrano nell'elenco dei sei under 18 piemontesi selezionati per questo particolare incarico, con il quale si dà simbolicamente il via alla competizione con partenza 10 minuti prima della gara vera e propria muniti di pettorale ufficiale e kit fornito dell'organizzazione. Nella mente il sogno di vivere, un giorno, il loro sogno a cinque cerchi. Quello che si sta godendo un altro cuneese, Martino Carollo di Borgo San Dalmazzo, tra gli alfieri del team azzurro.

Entusiasmo anche tra i famigliari dei ragazzi: "Una splendida occasione. Sognano di arrivarci, un giorno, alle Olimpiadi. Per loro Martino Carollo è un esempio da seguire, respirando la stessa atmosfera".