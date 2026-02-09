ATLETICA / Yasmine Lazouzi firma il debutto da sogno: 2° tempo all time italiano U18 sui 3.000 metri

Yasmine Lazouzi è scesa in pista alla sua prima gara con i colori dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo al Meeting Internazionale di Metz Moselle Athlélor, andato in scena domenica 8 febbraio. La classe 2009, al secondo anno della categoria Allieve, ha chiuso al 2° posto la 3ª serie dei 3.000 metri con il tempo di 9’37”24, abbassando di quasi 5 secondi il suo personale outdoor.

Il crono rappresenta un grande risultato che proietta la giovane mezzofondista al secondo posto assoluto nelle graduatorie italiane di sempre della categoria sui 3.000 metri: davanti a lei solamente Nicole Svetlana Reina con il record italiano di 9’32”89, stabilito nel 2014.

La “francesina” di Nantes, dove attualmente studia e vive con la famiglia allenandosi con il padre (ex atleta di buon livello e nazionale marocchino), è nata a Bergamo ed è italiana a tutti gli effetti: dal 1° gennaio 2026 ha deciso di lasciare la squadra locale per tesserarsi con l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo in Italia.

“Siamo sicuri che con noi troverà le condizioni ideali per proseguire il suo percorso di crescita”, commenta Enrico Priale che ha seguito l’operazione. “La ragazza sarà per noi un innesto importante per la squadra assoluta che affronterà la finale dei Campionati di Società a giugno e per quella U18”.