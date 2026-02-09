 / Sport

Sport | 09 febbraio 2026, 10:56

Bra si conferma capitale dell’hockey su prato italiano: tricolore indoor per squadra maschile e femminile

Sia l’Hockey Lorenzoni che l’HC Bra si sono aggiudicati lo scudetto. Le congratulazioni dell’amministrazione comunale

Bra si conferma ai vertici dell’hockey su prato italiano

Dopo la duplice vittoria a novembre della Coppa Italia, in questo week end tanto la squadra femminile dell’Hockey Lorenzoni quanto la squadra maschile dell’HC Bra si sono aggiudicate lo scudetto indoor 2025/2026. 

Così facendo, l’HC Bra diventa la prima squadra in assoluto a conquistare la stella per i 10 scudetti in campo maschile.

Da Palazzo civico arrivano le congratulazioni dell’amministrazione comunale: “Siamo davvero felici per questo splendido risultato, che conferma il valore assoluto delle squadre braidesi”, dichiarano il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore allo sport Francesco Matera. 

Dobbiamo ringraziare l’Hockey Lorenzoni e l’HC Bra perché da tanti anni danno lustro alla nostra città a livello nazionale e internazionale”.

