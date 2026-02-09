CALCIO ECCELLENZA / Cuneo-SDS Asti 1-1, Danilo Bianco: “Ci è mancato il guizzo per vincerla” [VIDEO]

È finita 1-1 la partita tra l’AC Cuneo 1905 e il San Domenico Savio Asti, valida per il posticipo della 20ª giornata del campionato di Eccellenza.
A decidere la sfida dello stadio “Fratelli Paschiero” sono stati il rigore dell’astigiano Filipi (37’) e la rete del biancorosso Ghibaudo (69’).
In classifica il Cuneo rimane secondo a 39 punti, mentre il Savio Asti sale a quota 27.
Prossimo appuntamento per le “Aquile” domenica 15 febbraio sul campo della Pro Villafranca, fischio d’inizio alle 14:30 al “Villa Park” di Villafranca d’Asti.
Le parole dell’allenatore cuneese Danilo Bianco al termine dell’incontro (GUARDA IL VIDEO)