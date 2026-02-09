CALCIO SERIE C / Il Bra cade a Livorno nel recupero, giallorossi sconfitti 2-1 [VIDEO]

A “centimetri” da quello che sarebbe stato un altro punto e un altro risultato meritato, il Bra è stato superato dal Livorno per 2-1.

Dopo il gol di Dionisi (5′ della ripresa) e il pareggio firmato Lionetti (41′ st), Di Carmine ha trovato la segnatura nei minuti di recupero (47′ st). Frena la lunga scia di risultati utili e consecutivi (scattata il 21 dicembre scorso), ma non frena il cuore e l’orgoglio del Bra. Seppur non premiato nel risultato finale, il collettivo di mister Fabio Nisticò ha lottato su ogni pallone e l’ha fatto anche sull’erba dell’Armando Picchi (nel tardo pomeriggio di domenica 8 febbraio): davanti ai quasi 2700 spettatori e alla trentina di fans organizzati giallorossi, giunti in pullman dalla città della Zizzola e sistemati nel settore ospiti. Andiamo in cronaca.

Ospiti nel tradizionale giallorosso, con la prima convocazione ufficiale per i neo-tesserati Mattia Pretato (difensore) e Thomas Scapin (attaccante). Buonissimo l’approccio dei piemontesi, nel ritmo e nelle geometrie. Milani (al 9′) sfodera un bel mancino da fuori area, con la sfera che termina sul fondo ma non di molto. Due scorribande sulla destra di Maressa non trovano la finalizzazione vincente, poi si giunge all’intervallo con il match a reti bianche.

Dionisi “rompe l’equilibrio” con un calcio di punizione al minuto 5 del secondo tempo, battendo Renzetti alla sua destra (1-0). Tiro con Di Carmine all’ottavo, palla out. Dentro Tuzza e Capac per Brambilla e Milani, al 18esimo in casa Bra. Trascorrono i minuti e al 41′ il Bra mette a segno l’1-1: La Marca serve Sganzerla in affondo sulla sinistra, palla tesa in area piccola e Giorgio Lionetti insacca con la sua solita grinta. Quando il confronto pare orientato verso il definitivo pareggio, Renzetti esce e anticipa Panaioli (proteso con il piede destro) e tocca il pallone che si impenna, Di Carmine con un colpo di testa mette dentro la ribattuta (2-1 al 47esimo). Scadono i 6 minuti di recupero e arriva il fischio conclusivo.

Giovedì 12 febbraio si disputa il turno infrasettimanale: alle ore 18 allo stadio “Comunale”, si gioca Guidonia Montecelio-Bra.

La conferenza stampa post Livorno-Bra con il DS Ettore Menicucci: CLICCA QUI

Livorno: Seghetti, Mawete, Tosto, Noce, Falasco, Odjer (26′ st Hamlili), Marchesi, Luperini (32′ st Bonassi), Biondi (26′ st Panaioli), Di Carmine (51′ st Vayrynen), Dionisi (26′ st Malagrida).

A disp: Tani, Ciobanu, Haveri, Baldi, Marinari, Camporese, Ghezzi.

Allenatore: Roberto Venturato.

Bra: Renzetti, Sganzerla, Sinani, Lionetti, Fiordaliso, Milani (18′ st Capac), Campedelli (28′ st La Marca), Maressa (28′ st Lia), De Santis, Brambilla (18′ st Tuzza), Baldini (43′ st Armstrong).

A disp: Franzini, Menicucci, Rottensteiner, Pretato, Scapin, Corsi, Dimatteo, Rabuffi, Leoncini.

Allenatore: Fabio Nisticò.

Arbitro: Burlando di Genova (assistenti: Sbardella di Belluno e Veli di Pisa; quarto ufficiale: Manedo Mazzoni di Prato; operatore FVS: Pelosi di Ercolano).

Marcatori: 5′ st Dionisi (L), 41′ st Lionetti (B), 47′ st Di Carmine (L).

Note: tardo pomeriggio umido e piovoso, terreno di gioco in condizioni accettabili; 2699 spettatori con una trentina di tifosi braidesi nel settore ospiti. Ammoniti Noce, Dionisi (L), Campedelli (B). Espulsi il vice-allenatore Pestrin (L) e mister Nisticò (B) dalle rispettive panchine al 48′ st.