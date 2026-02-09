CROSS / Galletto e Verra dell'Atletica Saluzzo si laureano campioni regionali giovanili

Circa 700 i partecipanti alla 12ª edizione del Cross Giovanile di Bairo di domenica 8 febbraio, valido come Campionato Regionale Individuale Giovanile e come terza prova del Trofeo Regionale Giovanile di Cross. La manifestazione è stata organizzata dalla Polisportiva Bairese.

Particolarmente interessante il risultato della categoria cadetti e cadette, trattandosi questa della terza e ultima prova indicativa per la selezione della rappresentativa regionale che prenderà parte alla Festa del Cross di Marinella di Selinunte del 21 e 22 febbraio. In palio anche la qualificazione per la rassegna tricolore come atleti individualisti.

Nella prova femminile Virginia Galletto (Atl. Saluzzo) fa tre su tre, aggiudicandosi la gara di ieri così come le due prove precedenti (Pinerolo e Verbania). Stesso discorso per le sorelle Stella e Lisa Aimo Boot (Balangero Atl. Leggera), sul podio in tutte e tre le prove (ieri seconda e terza nell’ordine con lo stesso tempo). Seguono nella classifica di Bairo Giorgia Esu (GS Atl. Rivoli), Martina Giglio (Battaglio CUS Torino), Denise Zorzi (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari), Rebecca Firpo (Battaglio CUS Torino), Cecilia Garroni (Base Running), Sofia Gendre (Vittorio Alfieri Asti) e Viola Dematteis (Safatletica) tra le prime dieci.

Nella prova maschile finisce quarto Filippo Calce (Atl. Bellinzago), vincitore nelle prime due prove. Il successo va invece a Pietro Verra (Atl. Saluzzo), sul podio a Verbania, che precede Pietro Bellone (Vittorio Alfieri Asti) e Mirko Gatti (GAO Oleggio).

Quinto posto per Lorenzo Marcato (Zegna), seguono Davide Locarno (Atl. Novese), Martino Giolitti (Pod. Valle Varaita), Emanuele Lanza (Atl. Alessandria), Giovanni Durando (Safatletica), Andrea Francesco Cravero (Battaglio CUS Torino) nelle prime dieci posizioni.

Tre su tre successi anche per Serena Pecchio (GS Atl. Rivoli) nella categoria ragazze. Dopo Pinerolo e Verbania infatti si conferma a Bairo, dove chiude con un buon margine su Viola Plavan (Atl. Valpellice) e Alessia Ferrando (Atl. Saluzzo). Al maschile Federico Mina (US La Salle Giaveno) replica la vittoria di Verbania, portando a casa il secondo successo su tre prove. Completano il podio Federico Bruno (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) e Pietro Sassano (ASD Dragonero).

Per quanto riguarda la classifica del Trofeo Regionale Giovanile al termine delle tre prove, Safatletica guida la classifica combinata e quella maschile, mentre Atl. Stronese-Nuova Nordaffari è al comando della femminile. Completano il podio della combinata GS Atletica Rivoli e Atletica Saluzzo, rispettivamente seconde nella classifica maschile e in quella femminile.

Il Trofeo si concluderà domenica prossima 15 febbraio a Cuneo in occasione della Feste delle Staffette giovanili e assolute (XCN Granda Gross).



