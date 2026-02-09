Cuneoginnastica: argento regionale nel campionato silver eccellenza di Artistica

La squadra della Cuneoginnastica ha conquistato la medaglia d'argento nel campionato regionale Silver di eccellenza di ginnastica artistica femminile disputatosi al Palaginnastica di Torino.

La squadra cuneese composta da Lucrezia Silvestro, Jennifer Pancera, Sophia Delfino, Asia Delfino, Alissa Frakulla e Vera Giraudo ha dimostrato grande determinazione e abilità, conducendo una gara senza errori e conquistando il secondo posto regionale.

Il capitano Lucrezia Silvestro ha trascinato le compagne verso il successo, grazie alla sua esperienza. La squadra ha affrontato una gara molto difficile, ma ha dimostrato di essere all'altezza della situazione.

I tecnici e il direttivo della Cuneoginnastica sono molto soddisfatti del risultato, che è frutto di un grande lavoro di squadra. La Cuneoginnastica ha avuto un distacco di tre punti dalla squadra vincitrice, dimostrando di essere una squadra molto competitiva.

La prossima prova del campionato si svolgerà nel mese di maggio, e la Cuneoginnastica cercherà di bissare il posto sul podio e di qualificarsi per la fase nazionale di Rimini.



