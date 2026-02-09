TENNIS / La LiSport Alba firma il bis nel Caroleo, nuovo trionfo nel più prestigioso trofeo invernale piemontese

Se la vittoria nello sport è obiettivo mai banale, riconfermarsi al vertice è compito assai più difficile. La LiSport Alba, dopo lo storico primo successo nel Trofeo Caroleo del 2025 si è ripetuta dodici mesi più tardi nel più prestigioso trofeo invernale piemontese. Sul rosso di Beinasco i ragazzi capitanati da Andrea Merlo hanno superato per 2-0 la compagine del Villaforte di San Salvatore Monferrato.

Nel primo singolare Denis Golubev ha schiantato Napoleone con lo score di 6-1, 6-1. Troppa differenza in termini di potenza e pesantezza di palla tra i due contendenti con Golubev che ha bissato la grande prestazione che gli aveva permesso di sconfiggere Condo' in semifinale. Molto più sofferto il successo di Marco Corino sul giovane Muratori. Avanti 4-1 nel primo parziale Corino ha subito il prepotente ritorno dell'avversario che ha fatto sua la frazione al tie-break. Nel secondo set l'alfiere albese ha optato per un netto cambio di tattica, cercando di sporcare quanto più possibile le traiettorie e variare di continuo le rotazioni. È stata la mossa vincente che gli ha permesso di domare un cliente quanto mai scomodo: 6-2, 6-3 il punteggio finale che ha permesso alla LiSport di trionfare per il secondo anno consecutivo nella manifestazione.

"È una vittoria davvero bella e sofferta - ha dichiarato il Capitano Andrea Merlo - sia nei quarti contro Vho che in semi contro Asti abbiamo rischiato di uscire contro avversari davvero forti. Abbiamo dimostrato di essere squadra. L'aspetto che vorrei sottolineare maggiormente è stata la capacità di vincere nonostante la temporanea assenza di un giocatore straordinario come Francesco Pedussia, alle prese con la fisioterapia post- operazione che lo terrà ai box sino all'inizio della serie C. Quasi tutte le altre squadre avrebbero alzato bandiera bianca invece noi abbiamo saputo trovare compattezza e spirito di squadra. ".

Sulla stessa lunghezza d'onda il Presidente della LiSport Lorenzo Cane: "C'è grande coesione nel gruppo e questo ci ha permesso di superare molte difficoltà e riconfermarci ai vertici del tennis regionale".



