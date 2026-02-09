VOLLEY A1F / Chieri-Cuneo 3-0, Magnani: "Abbiamo lottato su ogni punto"

Nessun punto per la Honda Cuneo Granda Volley nel derby contro la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, ma per la squadra di Tisci-Cardullo ieri è arrivata una prestazione incoraggiante.

Dopo un gennaio decisamente complicato, le Gatte hanno ritrovato grinta, intensità e concentrazione, restando in partita anche nei momenti di difficoltà.

Le collinari di coach Negro hanno poi fatto valere la propria superiorità, ma le biancorosse non hanno mai smesso di lottare: più volte nel corso del match sono riuscite a recuperare i break subiti, trascinando sia il secondo sia il terzo set ai vantaggi.

Tutte le giocatrici chiamate in causa da Tisci hanno risposto presente, entrando in campo con l’atteggiamento giusto e offrendo un contributo prezioso alla squadra.

Tra queste, la giovanissima Linda Magnani, classe 2007, schierata per la prima volta libero titolare.

"È stata la mia prima partita da titolare e l'emozione è sempre tanta. Mi sono divertita tanto anche se il risultato non è stato quello desiderato ma abbiamo dato tutto" ha commentato il giovane libero biancorosso a fine partita.

Per lei una buona prestazione in difesa e ricezione, fondamentale con cui ha chiuso con il 70% di ricezione positiva e il 41% di perfetta.

"Ce la stiamo mettendo tutta anche a livello caratteriale. Non è facile giocare qui, c'è tanto tifo, è una palestra diversa da tutte le altre. Però ce la stiamo mettendo tutta e speriamo di rientrare ancora meglio nelle prossime partite".

Il match di ieri ha lasciato dunque sensazioni positive, ma il vero banco di prova arriverà mercoledì, nel turno infrasettimanale, quando le Gatte affronteranno il Bergamo di Marcello Cervellin.

Una partita contro una squadra ostica ma che pesa tantissimo in ottica salvezza, considerata la classifica che si è andata a delinearsi dopo la decima di giornata di ritorno disputata ieri: Perugia fanalino di coda con 12 punti, Monviso 17, Cuneo 20, Macerata 21, San Giovanni in Marignano 23, UYBA e Firenze 27, Bergamo 28, Vallefoglia 37 e sopra le big five, Novara, Chieri, Milano, Scandicci e Conegliano, rispettivamente a 48, 51, 53, 56.63.

"Mercoledì sarà una partita fondamentale. Sarà importante aggiudicarsi ogni set e lottare su ogni singolo punto" conclude Magnani.

Appuntamento quindi a mercoledì 11 febbraio per il match contro Bergamo. Fischio di inizio alle 19:30.