VOLLEY A1F / FENERA CHIERI-HONDA CUNEO 3-0: le pagelle delle "Gatte"

ELA KOULISIANI: S.V.

JAELYN KEENE 6: in battuta è la meno fallosa. Mette a segno un ace e due muri. Buon rendimento sottorete con 7 attacchi messi a terra.

PRINCESS ATAMAH 5,5: si getta nella mischia con coraggio e impegno. Due errori su tre al servizio, ma anche un attacco vincente e un muro.

JESSICA RIVERO 5: sbaglia tanto in battuta (5), anche se mette la firma su uno dei due ace messi a segno dalle gatte. Troppo vulnerabile in ricezione. Fa il suo in attacco dove mette a segno sei punti.

NOVA MARRING: S.V.

LINDA MAGNANI 5,5: solida in ricezione. Cerca di dare il suo generoso contributo in difesa. La grande voglia di fare la porta a qualche conflitto di zona.

SAFA ALLAOUI 5,5: entra in campo per far rifiatare la Capitana. Fa il suo compito senza particolari sbavature.

ANNA BARDARO: S.V.

AGNESE CECCONELLO 5: in campo per due set. Poco solida a muro, mentre si fa apprezzare nei primi tempi.

MASA PUCELJ 6: barcolla in ricezione. Ritrova smalto e concretezza in attacco, dove mette a segno 10 punti.

NOEMI SIGNORILE 5,5: smista i palloni con ordine. Accusa un pò di stanchezza dopo due set tirati, ma la Capitana c’è!

BINTO DIOP 6: top-scorer del Cuneo con 15 punti. Nessun ace al servizio e questa è già una notizia. Incisiva sottorete ed esplosiva nelle pipe.

FABIO TISCI-PAOLA CARDULLO 6: non era facile gestire un gruppo “ferito” da pesanti sconfitte e disorientato dopo l’esonero di Francois Salvagni. I due tecnici mettono in campo una squadra motivata e solida. Peccato per i troppi errori al servizio (17), ma il Cuneo esce dal confronto con il quotato Chieri a testa alta, nonostante il risultato faccia pensare a qualcosa di diverso.