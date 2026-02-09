 / Volley

Volley | 09 febbraio 2026, 14:07

VOLLEY SERIE B1F / IL PUNTO SUL GIRONE A: il Mondovì Volley riparte con una sconfitta al tie-break

Prima giornata di ritorno nel Campionato di Volley femminile di serie B1. Le pumine sotto 2-0 in casa del Capo D’Orso Palau riealzano la testa, ma vengono sconfitte al tie-break. Garlasco e Vigevano a +6 dalle inseguitrici

Le pumine in campo in una immagine di repertorio (Ph. Pecchenino)

Il Volley 2001 Garlasco e la Florens Vigevano prendono il largo e allungano a +6 dalla prima inseguitrice, il Gso Villa Cortese. Nella prima giornata di ritorno del Campionato di volley femminile di serie B1, le due formazioni pavesi hanno conquistato entrambe una vittoria che consolida il primato. 

La Florens ha riscattato la sconfitta casalinga rimediata prima della pausa e ha avuto la meglio dell’Acrobatica Alessandria per 3-1. Una vittoria netta e di squadra, con Ferravante top-scorer con 17 punti. La squadra di Bruno Napolitano, invece, ha interrotto la striscia di 4 vittorie consecutive. Nell’Acrobatica da segnalare i 19 punti messi a segno da Trevisol. 

Più netto il successo del Garlasco, che in trasferta ha inferto un perentorio 0-3 al Cogne Aosta. Gara mai messa in discussione, tranne nel terzo e ultimo set, terminato sul 23-25, grazie a una reazione d’orgoglio delle padrone di casa. E’ approdato sul terzo gradino della classifica il GSO Villa Cortese, che con autorità si è imposto con un netto 3-0 sul campo del Cus Torino. 

Sconfitta al tie-break per il Mondovì Volley sul difficile campo del Capo D’Orso Palau. Le pumine, così come già accaduto contro il Volpiano, sono sembrate affette da “sonnabbulismo”. Dopo due set giocati senza la dovuta grinta, le ragazze di coach Basso si sono finalmente svegliate e hanno portato al tie-break un match comunque avvincente. 

Ha consolidato il settimo posto in classifica il Care Project Bellusco, che ha superato in scioltezza il Parella Torino per 3-0. Successi casalinghi, entrambi con il punteggio di 3-1, anche per Issa Novara e Academy Volpiano, rispettivamente ai danni di Chieri 76 e Pan Alfieri Cagliari. Nel prossimo turno, nel giorno di San Valentino, il Mondovì Volley ospiterà alle 20,30 il Cogne Aosta.

I RISULTATI DELLA 10^ GIORNATA DI ANDATA

FLORENS VIGEVANO

ACR. ALESSANDRIA

3-1

CUS TORINO

GSO VILLA CORTESE

0-3

SD CCS COGNE AOSTA

V. 2001 GARLASCO

0-3

CAPO D’ORSO PALAU

MONDOVI’ VOLLEY

3-2

CARE P. BELLUSCO

PARELLA TORINO

3-0

ISSA NOVARA

CHIERI 76

3-1

V. AC. VOLPIANO

PAN ALFIERI CAGLIARI

3-1

LA CLASSIFICA

1

V. 2001 GARLASCO

37

2

FLORENS VIGEVANO

37

3

GSO VILLA CORTESE

31

4

MONDOVI’ VOLLEY

30

5

ACR. ALESSANDRA

29

6

CAPO D’ORSO PALAU

27

7

CARE P. BELLUSCO

23

8

CUS TORINO

18

9

SD CCS COGNE AOSTA

17

10

ISSA NOVARA

13

11

PAN A. CAGLIARI

12

12

CHIERI 76

  7

13

ACADEMY VOLPIANO

  7

14

PARELLA TORINO

  6

PROSSIMO TURNO – 2^ GIORNATA DI RITORNO

PAN ALFIERI CAGLIARI

FLORENS VIGEVANO

14/02

V. 2001 GARLASCO

CUS TORINO

 

MONDOVI’ VOLLEY

SD CCS COGNE AOSTA

 

CHIERI 76

CAPO D’ORSO PALAU

 

ACR. ALESSANDRIA

CARE P. BELLUSCO

 

PARELLA TORINO

ISSA NOVARA

 

GSO VILLA CORTESE

V. AC. VOLPIANO

 

Matteo La Viola

