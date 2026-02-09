(Adnkronos) -

Gigio Donnarumma salva il Manchester City e Guardiola... lo imita. Nella 25esima giornata di Premier League, i Citizens sono usciti vittoriosi da Anfield Road, riuscendo a battere il Liverpool per 2-1 grazie ai gol di Bernardo Silva e Haaland (su rigore), dopo il vantaggio iniziale di Szoboszlai. Nel trionfo della squadra di Guardiola però un ruolo primario lo ha svolto il portiere azzurro.

Al 98' minuto, in pieno recupero, Mac Allister calcia da fuori area trovando la deviazione di un difensore. Il pallone si impenna e sta per scavalcare Donnarumma, che però con un gran riflesso lo mette sopra la traversa. Dopo la parata del suo portiere, Guardiola, esultando, ne ha imitato il gesto, con tanto di faccia, che ha fatto inevitabilmente il giro del web.