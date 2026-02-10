Scontri in Consiglio a Peveragno? Sì, ma per il bene del paese

Riceviamo e pubblichiamo:

Gentile elettrice Peveragnese “Lettera Firmata”,

abbiamo letto con piacere quanto da lei scritto e pubblicato da TargatoCN, con piacere in quanto tutto quello da lei riportato, ed altro ancora, è stato oggetto della nostra attività come Consiglieri di Opposizione.

In questi cinque anni abbiamo infatti cercato di opporci al degrado e all’immobilismo causati dalla maggioranza in carica sia evidenziando i problemi che proponendo soluzioni ed esponendole, soprattutto ma non solo, in Consiglio Comunale, luogo che riteniamo deputato al confronto democratico al cospetto della cittadinanza.

Lei scrive di beghe consiliari tra i due “Renaudi”, ma se in Consiglio i toni a volte sono stati sopra le righe non è assolutamente per rivalità familiari ma perché quando si viene attaccati solo perché si contestano, dati alla mano, le scelte fatte o peggio ancora non si ritiene opportuno confrontarsi, preferendo il silenzio ed arrivando a dichiarare che i consiglieri di maggioranza discutono tra loro in altre sedi ma non in Consiglio, è umano che ci si senta presi in giro nel ruolo che si ricopre, ma soprattutto si percepisca una presa in giro dell’elettorato.

Evidenzia ancora che “la comunità non possa permettersi un altro lustro di scontri come quello che abbiamo visto” ma se gli scontri ci sono stati è perché la nostra opposizione non è stata silenziosa come in passato molte volte si è visto ma ha sempre portato alla luce l’inefficienza ed i gravi errori commessi, e questo non è stato sicuramente controproducente per Peveragno.

Quello che succederà nella prossima campagna elettorale non ci è dato di sapere fino all’ultimo, in paese girano voci di tre o quattro liste, si parla di sponsorizzazioni di partiti e supporto di ex amministratori, c’è chi dice che più liste disperderanno i voti di chi si oppone alla ricandidatura del sindaco attuale, noi pensiamo invece che questo possa essere un segno di una rinnovata vitalità di un elettorato che non accetta il rischio di vedere altri cinque anni con un’inesistente amministrazione.

Da parte nostra confermiamo l’impegno a partecipare alla tornata elettorale con alcune novità di rilievo e con l’apporto di amici qualificati che hanno dato la loro disponibilità a lavorare per il bene del paese: ci sarà quindi un rinnovamento nel segno della continuità, per proseguire e migliorare quanto fatto finora

Se eletti questo sarà un’ottima base per iniziare l’impegnativa opera di riportare Peveragno, come Lei scrive, a “quella che era dieci anni fa, una comunità attrattiva con un livello di amministratori locali capaci e vicini alle gente”.

I Consiglieri di Opposizione: Adriano Renaudi, Pierangelo Mattalia, Riccardo Cisnetti, Mauro Avallone