A Bologna due bellissimi scudetti per l’Hc Bra e Lorenzoni nell’hockey indoor di Serie A Élite

Per la Bra sportiva non si fermano i successi delle squadre locali. I più recenti arrivano dall’hockey indoor.

Lo scorso weekend, nella cornice di un Palarecord di Bologna gremitissimo, l’Hc Bra e la Lorenzoni hanno centrato i rispettivi obiettivi scudetto nelle final four, scrivendo un nuovo pezzo nella storia della Serie A Élite.

Lo scudetto numero dieci per i ragazzi gialloneri dell’Hc Bra (che vale la stella d’oro sulla nuova divisa), mentre è il ventitreesimo per le ragazze neroturchesi della Lorenzoni.

Dopo il 6-3 in semifinale contro Valchisone, i braidesi hanno battuto 5-2 nell’intensa finalissima i rivali emiliani dell’Hc Bondeno. Miglior portiere della competizione Francesco Padovani, estremo difensore dell’Hc Bra.

“È stata una vittoria più che meritata, riconfermando il titolo indoor dell'anno scorso. È un successo ancora più speciale perché si tratta del decimo titolo, il che significa che abbiamo messo la stella indoor sulle nostre maglie e mantenuto il nostro posto nella competizione europea. Avevamo la grinta e la voglia di vincere. La nostra mentalità vincente ci sostiene e ci permette di continuiamo a portare questa squadra, questo club, questa città e questa provincia a livelli sempre più alti", ha dichiarato con entusiasmo e grinta Priyech Bhana, grande protagonista insieme a tutto il gruppo giallonero.

La Lorenzoniha vinto invece in semifinale 3-1 contro il Cus Torino e battuto agli shoot out per 3-2 le cagliaritane dell’Amsicora (dopo l’1-1 nei tempi regolamentari). La portiera Alina Fedeeva è stata eletta miglior giocatrice nel ruolo.

Le parole di una delle protagoniste della vittoria finale, Lisa Di Blasi: “Abbiamo stretto i denti e giocato da squadra sino ad aggiudicarci uno scudetto inaspettato contro un avversario veramente di livello. Nella vittoria contro l’Amsicora è stata fondamentale l’iniezione di fiducia e di grinta che ci ha trasmesso il coach Koshelenko”.