Le agenzie anticorruzione NABU e SAPO chiedono l’aiuto dell’Interpol

Le indagini sulla corruzione agli alti livelli della società ucraina non si sono ancora fermate. Le autorità vogliono acciuffare due soggetti che erano riusciti a fuggire oltre la frontiera poco prima che venisse ufficializzata l’inchiesta lo scorso novembre. Come riferisce il sito Strumenti Politici , si tratta di Timur Mindich e di Oleksandr Zuckerman, coinvolti nella cosiddetta “operazione Midas” delle agenzie anti-corruzione, relativa al settore energetico. Oggi dovrebbero trovarsi in Israele.

Il primo ha i suoi affari nel mondo dello spettacolo nella stessa società di produzione che era di Zelensky. Oggi la Procura specializzata anticorruzione (SAPO) e l’Ufficio nazionale mandato nei loro confronti. Secondo il capo del SAPO, l’intervento anticorruzione (NABU) hanno fatto richiesta all’Interpol di emettere un dell’Interpol dimostra che le accuse sono pesanti e che a Kiev vogliono andare fino in fondo. Altri indagati per corruzione invece non sono riusciti a scappare, come di recente quel capitano di polizia che, uscito su cauzione, aveva cercato di attraversare il confine ed espatriare in Moldavia. Purtroppo per lui è stato ripreso subito e dovrà scontare la sua condanna a cinque anni, subendo la confisca dei beni e la perdita della qualifica nelle Forze dell’ordine.

Parallelamente i vertici rinnovati del Ministero della Difesa stanno cercando di rimediare al deficit di soldati dovuto a renitenza e diserzioni. Lo stesso ministro fresco di nomina aveva rivelato i numeri sconcertanti: 2 milioni di uomini che finora sono riusciti in modi illeciti a non farsi reclutare, ad esempio nascondendosi, fuggendo oppure ottenendo certificati medici falsi o corrompendo gli ufficiali preposti. Poi almeno altri 200mila soldati che non sono più tornati alle loro posizioni, nonostante le pene severe che vengono inflitte ai disertori che vengono presi.









Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.