A Cuneo l'Apericena della Salute organizzato dalla LILT

La LILT Cuneo propone un nuovo appuntamento dedicato a salute e prevenzione, pensato per coinvolgere anche le nuove generazioni con un linguaggio concreto, esperienziale e vicino ai loro interessi.

L’Apericena della Salute, in programma giovedì 19 febbraio alle ore 18.30, nasce dalla collaborazione con gli studenti di ENAIP Cuneo (Corso Garibaldi), protagonisti di un percorso formativo che ha unito educazione alimentare e benessere psicologico.

Nelle settimane precedenti, i ragazzi hanno partecipato a incontri guidati dalla nutrizionista Barbara Giordano e dalla psicologa Antonella Marenchino, approfondendo il legame tra alimentazione, emozioni, stili di vita e prevenzione. Da questo lavoro è nato un apericena tematico, ideato e realizzato dagli studenti come sintesi pratica delle conoscenze acquisite.

Menù

Lingue croccanti di farina di farro monococco

“Nuvole” di riso bianche e allo zafferano

Sedano rapa fumé, piccola insalata di lenticchie alla senape e paprika affumicata

Mini-quiche butter free alle verdure di stagione

alle verdure di stagione Capunet di ceci, puré di zucca speziata e i suoi semi

Riso al salto alla barbabietola rossa, carciofo al forno e polvere di cavolo nero

Alici marinate agli agrumi

Dessert

Torta morbida alle nocciole gluten free e milk free

e Cucina antispreco: budino di pane e latte

Gel di mele e cardamomo

Bevande

Drink a base di limone, zenzero e frutta

Ginger beer

Beerlover “Sodamore”

Tè e tisane

L’iniziativa rientra tra i nuovi progetti della LILT Cuneo per avvicinare i giovani ai temi della salute in modo non formale, valorizzando ruolo attivo, creatività e capacità di trasformare l’informazione in un’esperienza concreta.

Un momento di incontro, condivisione e consapevolezza, in cui il cibo diventa strumento educativo e occasione di dialogo tra generazioni, nel segno della prevenzione e del benessere.

Informazioni e prenotazioni: Tel. 0171 697057 - Email: cuneo@legatumoricuneo.it