"Chiedere è lecito": a Cuneo la presentazione del libro di Christian Marino che sfida il silenzio e l’indifferenza

Sabato 21 febbraio, alle ore 17, la cornice del Movi Lounge Bar (piazzale delle Libertà 16) ospiterà la presentazione del libro di Christian Marino “Chiedere è lecito”.

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione WellFARE Impact, realtà da sempre impegnata nell’innovazione sociale e nella costruzione di nuove forme di benessere territoriale.

In un’epoca dominata dalle risposte rapide e spesso superficiali, “Chiedere è lecito” invita a riscoprire la forza generativa della domanda. Non solo come richiesta d’aiuto, ma come strumento di dignità, ascolto e partecipazione attiva alla vita comunitaria. A dialogare con l’autore sarà Nello Fierro della Libreria dell’Acciuga, in un confronto che promette di intrecciare cultura, attualità e riflessione sociale.

Perché una fondazione che si occupa di welfare decide di presentare un libro sul valore del “chiedere”? Marco Bertone, tra gli organizzatori dell’iniziativa per Fondazione WellFARE Impact, spiega così la genesi dell’incontro: "Abbiamo visto nel lavoro di Christian un connubio perfetto con la nostra missione. Fare welfare oggi non significa solo erogare servizi, ma soprattutto saper porre le domande giuste al territorio e alle persone. Spesso il bisogno resta inespresso per timore o rassegnazione: “Chiedere è lecito” ci ricorda che la domanda è l'inizio di ogni processo di inclusione e di cambiamento. Promuovere questo libro significa per noi promuovere una cultura della relazione dove nessuno debba sentirsi invisibile".