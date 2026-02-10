Daniele Silvestri in acustico ai Castelli Tapparelli di Lagnasco per D’Acord Fest

Sarà Daniele Silvestri il protagonista del primo concerto del D’Acord Fest, edizione 2026, in programma domenica 5 luglio, alle 21,30, nell’area all’aperto dei Castelli Tapparelli di Lagnasco.

L’evento è presentato congiuntamente da Borgate dal Vivo e D'Acord Fest, uniti da una collaborazione che mette al centro la valorizzazione di luoghi straordinari e ancora poco conosciuti.

Il cantautore romano torna a incontrare il pubblico, in un live acustico, in una dimensione intima e intensa.

Capace di coniugare la ricerca di una nuova canzone d’autore con il grande riscontro popolare, Silvestri ha saputo mescolare talento e tradizione, leggerezza espressiva e impegno civile. Il suo repertorio attraversa brani simbolo come Cohiba, Il mio nemico, L’appello, Quali alibi, A bocca chiusa e Argentovivo, accanto a veri e propri evergreen come Le cose in comune, Occhi da Orientale, Testardo, Salirò e La Paranza.

I numerosi riconoscimenti ottenuti nel corso della carriera – tra cui Premio Tenco, David di Donatello, Premio Recanati, Amnesty Italia, Grinzane-Cavour e Premio Carosone – confermano uno sguardo sempre attento al presente, capace di unire parola, musica e responsabilità civile.

I biglietti sono disponibili in prevendita su Vivaticket (a partire da 28 euro + diritti di prevendita) e su Ticketone.