Eventi | 10 febbraio 2026, 19:27

Daniele Silvestri in acustico ai Castelli Tapparelli di Lagnasco per D’Acord Fest

Domenica 5 luglio alle 21,30 il primo grande ospite del festival in collaborazione con Borgate dal Vivo

ph.Albert D'Andrea

Sarà Daniele Silvestri il protagonista del primo concerto del D’Acord Fest, edizione 2026, in programma domenica 5 luglio, alle 21,30, nell’area all’aperto dei Castelli Tapparelli di Lagnasco.

L’evento è presentato congiuntamente da Borgate dal Vivo e D'Acord Fest, uniti da una collaborazione che mette al centro la valorizzazione di luoghi straordinari e ancora poco conosciuti.

Il cantautore romano torna a incontrare il pubblico, in un live acustico, in una dimensione intima e intensa.

Capace di coniugare la ricerca di una nuova canzone d’autore con il grande riscontro popolare, Silvestri ha saputo mescolare talento e tradizione, leggerezza espressiva e impegno civile. Il suo repertorio attraversa brani simbolo come Cohiba, Il mio nemico, L’appello, Quali alibi, A bocca chiusa e Argentovivo, accanto a veri e propri evergreen come Le cose in comune, Occhi da Orientale, Testardo, Salirò e La Paranza.

I numerosi riconoscimenti ottenuti nel corso della carriera – tra cui Premio Tenco, David di Donatello, Premio Recanati, Amnesty Italia, Grinzane-Cavour e Premio Carosone – confermano uno sguardo sempre attento al presente, capace di unire parola, musica e responsabilità civile.

I biglietti sono disponibili in prevendita su Vivaticket (a partire da 28 euro + diritti di prevendita) e su Ticketone.

