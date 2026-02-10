Fine Before You Came tornano a Bra per Artico Club

Sabato 21 febbraio 2026 arriva il terzo appuntamento di Artico Club, la rassegna di Artico Festival che ogni inverno riunisce pubblico e artisti in una dimensione intima e calorosa, trasformando il Teatro Politeama Boglione di Bra in un club, almeno per qualche sera.

Quella a Bra sarà l’unica data piemontese dei Fine Before You Came, un grande ritorno dopo che nel 2017 furono ospiti della prima edizione del festival estivo. Al Politeama andrà in scena un live speciale, costruito appositamente per il teatro, basato sul loro ultimo album C'è ancora amore. Un lavoro luminoso, intimo, a tratti cantautoriale, che segna l’ennesima evoluzione di una band che dopo 26 anni di attività continua a smarcarsi da etichette e generi musicali seguendo un percorso personale lontano da scorciatoie o strade eccessivamente battute.

Il disco, registrato in presa diretta in soli cinque giorni da Marco Giudici, si compone di sette canzoni dai suoni aperti e quasi sempre puliti in cui le chitarre dialogano perfettamente e la sezione ritmica lavora per la squadra come la difesa dell’Italia dell’82. Slow core, post rock, ma anche un certo shoegaze sognante e a tratti etereo sono lo scenario in cui si dipanano piccoli racconti fatti di immagini semplici in cui è spesso facile identificarsi.

Grazie al visual design di Federica Sorba (Nova Media Studio), progettato appositamente per l’occasione, al Politeama anche quello che accade lontano dal palco è sorprendente. Luci, immagini e musica rivelano spazi del teatro in un’ottica nuova, tessendo fili che si intrecciano in un unico ambiente, creando un’esperienza immersiva.

Nessun progetto culturale è un’isola. Per questo ad Artico saranno presenti due realtà attive sul territorio, che con il loro lavoro rendono Bra e il cuneese un luogo più luminoso. Si rinnova la collaborazione con Casa Pride, associazione diventata rapidamente un punto di riferimento per la comunità LGBTQIA+ in Piemonte; mentre un nuovo spazio sarà affidato alla Rete Cuneese per la Palestina, che mantiene alta l’attenzione sulla situazione attuale e promuove progetti di autosviluppo, sostenendo una pace giusta per tutta la Palestina. Nel corso delle serate, il pubblico potrà raccogliere materiale informativo, porre domande e confrontarsi con i volontari dei due gruppi.

Artico Club è realizzato dall’associazione culturale Switch On, in collaborazione con il Comune di Bra e grazie al contributo di Fondazione CRC e Fondazione CRT. Questa edizione è resa ancora più speciale grazie alle donazioni ricevute dalle tante persone che hanno voluto aderire alla campagna di crowdfunding, realizzata sulla piattaforma Eppela nell’ambito dell’iniziativa +Risorse di Fondazione Sviluppo e Crescita CRT. Al raggiungimento di 5.000 Euro di donazioni, la Fondazione ha raddoppiato la cifra a supporto dell’evento.arti