Gianni Vernetti presenta “Il nuovo grande gioco” a Cuneo

Un appuntamento per chi vuole capire il mondo di oggi attraverso lo sguardo di chi lo ha attraversato da protagonista. Giovedì 12 febbraio alle ore 18:00, presso L’Ippogrifo Bookstore di Cuneo (Corso Nizza 1), l’autore e analista Gianni Vernetti presenterà il suo nuovo libro “Il nuovo grande gioco”, un viaggio lungo oltre 15.000 chilometri, dal Giappone all’Ucraina, per raccontare la sfida planetaria fra democrazie e regimi autoritari.

Nel suo lavoro, Vernetti intreccia reportage, analisi e testimonianze dirette per descrivere un mondo in profonda trasformazione. Dalla crisi costituzionale in Giappone ai preparativi militari di Taiwan, fino all’India che rafforza la propria presenza ai confini con la Cina, l’autore traccia una rotta che tocca i punti più critici del pianeta. In parallelo, osserva l’Iran e Israele al centro di un conflitto irrisolto, l’Ucraina che resiste all’aggressione russa e un’Europa alle prese con la propria autonomia strategica in un’epoca segnata dall’incertezza americana.

Il nuovo grande gioco diventa così un grande affresco geopolitico che racconta l’attuale confronto fra le democrazie di Europa, Asia e America e le autocrazie di Cina, Russia e Iran, con gli Stati Uniti di Trump nel ruolo di incognita in evoluzione. Tra aneddoti storici, personaggi di rilievo internazionale e racconti dal campo, Vernetti ricostruisce i nuovi equilibri globali con uno stile chiaro e avvincente.

Nato a Torino nel 1960, Gianni Vernetti è scrittore, editorialista ed ex sottosegretario agli Affari Esteri. Ha collaborato con testate come La Stampa, la Repubblica e Linkiesta, dedicando la sua attività più recente allo studio del confronto fra democrazie e regimi autoritari. Il suo nuovo volume rappresenta la sintesi di anni di ricerca e viaggi in Medio Oriente, Asia e Africa, territori che conosce a fondo da osservatore privilegiato.

L’incontro di Cuneo offrirà al pubblico l’occasione di dialogare con l’autore su temi cruciali per comprendere il presente e il futuro dell’ordine internazionale.