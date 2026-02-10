Gustav Klimt arriva a Savigliano: 60 collotipie raccontano l'universo grafico del maestro viennese

Gustav Klimt approda a Palazzo Muratori Cravetta con una mostra di grande valore scientifico e culturale che esplora l'universo grafico del maestro viennese. Dal 15 febbraio al 3 maggio 2026, "Gustav Klimt. Segno e Visione" racconta l'artista attraverso la grafica e le collotipie, non semplici riproduzioni ma opere autonome, spesso supervisionate dallo stesso Klimt.

La mostra, curata da Diego Repetto e Alberto Mattia Martini con la partecipazione di Fiorenzo Silvestri, presenta oltre 60 collotipie provenienti dalla collezione privata di Silvestri che ripercorrono l'universo klimtiano su carta, tra disegni, soggetti celebri e opere oggi perdute.

Il percorso espositivo include materiali fondamentali della Secessione viennese, tra cui numeri della celebre rivista "Ver Sacrum", rari confronti sul Burgtheater e un bozzetto originale inedito attribuibile a uno studio per "Bisce d'Acqua II". L'esposizione propone una riflessione intensa sul tema dell'unicità e della riproducibilità nell'arte, sul ruolo della stampa e sul modo in cui l'opera di Klimt si è costruita e diffusa nel tempo.

L'evento è promosso dalla Città di Savigliano con il patrocinio di Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, AICA Italia e Accademia di Belle Arti di Cuneo, e con il sostegno della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano e della Fondazione CRS – Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano.

Informazioni utili: