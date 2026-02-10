Ice Arena e Carnevale: a Limone Piemonte la festa continua sul ghiaccio

A Limone Piemonte il Carnevale non si vive solo in piazza o sulla neve: continua anche sul ghiaccio dell’Ice Arena, che in queste settimane si conferma uno dei luoghi simbolo dell’inverno e delle iniziative dedicate alle famiglie. Dopo il successo di Natale e Capodanno, la pista di pattinaggio prosegue la stagione invernale affiancando il programma carnevalesco del paese con proposte dedicate e orari ampliati.
Ice Arena protagonista del Carnevale limonese
Nel contesto degli eventi di Carnevale organizzati nel centro storico e nelle aree sulla neve, l’Ice Arena rappresenta il naturale prolungamento della festa, offrendo a bambini, ragazzi e famiglie uno spazio dove maschere, colori e divertimento trovano spazio anche sul ghiaccio.
Mentre il paese si anima con sfilate, laboratori creativi, musica e spettacoli ispirati ad Arlecchino e Frozen, la pista accoglie pattinatori di tutte le età, diventando un punto di riferimento per chi desidera proseguire la giornata di festa in modo attivo e coinvolgente.
Maschere, pattini e promozioni: il Carnevale entra in pista
In occasione del Carnevale, l’Ice Arena invita grandi e piccoli a pattinare in maschera, trasformando ogni sessione in un momento di allegria condivisa.
Martedì Grasso, chi si presenterà a pattinare mascherato potrà usufruire di uno sconto di 2 euro sul biglietto di ingresso, un’iniziativa pensata per coinvolgere famiglie e bambini e rendere il Carnevale ancora più speciale… sul ghiaccio.
Orari speciali di Carnevale
Per accompagnare il calendario degli eventi cittadini, da sabato a Martedì Grasso l’Ice Arena osserverà un orario continuato, permettendo di pattinare per l’intera giornata:
Orario continuato Carnevale:
dalle 10:00 alle 23:00
Una scelta pensata per consentire al pubblico di vivere il Carnevale senza vincoli di orario, prima o dopo gli appuntamenti in programma nel centro del paese.
Aperta dal 5 dicembre fino al 1° marzo 2026
Un messaggio chiaro e rassicurante per chi continua a chiedere informazioni: l’Ice Arena è regolarmente aperta.
La pista ha inaugurato la stagione il 5 dicembre 2025 e resterà attiva fino al 1° marzo 2026, accompagnando Limone Piemonte per tutta la stagione invernale.
Orari periodo invernale
Al di fuori delle giornate di Carnevale con orario continuato, l’Ice Arena osserva i seguenti orari ordinari di apertura:
- Feriali: 15:00 – 19:30
- Prefestivi: 10:00 – 13:00 / 14:00 – 23:30
- Festivi: 10:00 – 22:00
Un Carnevale a misura di famiglia
Tra eventi in piazza, parate sulla neve e pattinaggio sul ghiaccio, il Carnevale di Limone Piemonte diventa un’esperienza completa, capace di unire gioco, sport leggero e socialità. In questo scenario, l’Ice Arena si conferma uno degli spazi chiave del Carnevale, punto di incontro quotidiano per residenti e turisti.
Informazioni e contatti
📍 Ice Arena – Limone Piemonte
📞 Telefono: 335 8243345
Facebook: Ice Arena
Instagram: Ice Arena