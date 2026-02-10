“L’EMPIREO” al Teatro Toselli di Cuneo: dodici donne e un verdetto che attraversa i secoli

La stagione del Teatro Toselli di Cuneo si arricchisce di un nuovo appuntamento di grande rilievo: mercoledì 18 febbraio alle ore 21 andrà in scena “L’EMPIREO (The Welkin)”, opera scritta dalla drammaturga britannica Lucy Kirkwood, nella traduzione e drammaturgia di Monica Capuani con Francesco Bianchi, per la regia di Serena Sinigaglia.

Prodotto da Teatro Carcano, Teatro Nazionale di Genova, Teatro Stabile di Bolzano, LAC – Lugano Arte Cultura e Teatro Bellini di Napoli, lo spettacolo vede sul palco un vasto cast femminile che comprende, in ordine alfabetico, Giulia Agosta, Alvise Camozzi, Matilde Facheris, Viola Marietti, Francesca Muscatello, Marika Pensa, Valeria Perdonò, Maria Pilar Pérez Aspa, Arianna Scommegna, Chiara Stoppa, Anahì Travesi, Arianna Verzeletti, Virginia Zini e Sandra Zoccolan.

Ambientato nel marzo del 1759 nella campagna inglese, L’Empireo racconta di dodici donne chiamate a far parte di una giuria per determinare il destino di un’altra donna, accusata di omicidio in stato di gravidanza. Tra austerità e durezza, il testo risulta sorprendentemente contemporaneo: un dramma corale che scava nell’etica, nella solidarietà femminile e nei pregiudizi di genere, affrontando temi di forte attualità senza cadere nella retorica.

