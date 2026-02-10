Prato Nevoso: Carnevale in Conca col Vertical Winter Tour 2026 e Radio Deejay

Fa tappa a Prato Nevoso (14-15 febbraio) il Vertical Winter Tour, l’evento itinerante - giunto alla diciassettesima edizione - che toccherà 9 località sciistiche italiane dislocate su tutto l’arco alpino per un totale di 19 giorni di puro divertimento sulla neve.

In questa tappa, dove la neve sarà bellissima e tantissima, il divertimento si moltiplica con la grande festa e sfilata di Carnevale in Conca organizzata in collaborazione con le 6 scuole di sci e la Società impianti di Prato Nevoso: dalle 16,00 di sabato 14 febbraio prenderà il via il dj set di Shorty, talent di Radio Deejay presente alla tappa, e poco dopo (16:15) direttamente dalle piste, una sfilata fantastica di maschere, colori e fantasia con la presenza di migliaia di persone. Le scuole riceveranno quindi premi e gadget all’interno del villaggio, con la votazione delle maschere migliori, fino alle 17:30.

Prima grande novità con FIAT, che sarà protagonista come title partner del tour invernale più seguito e atteso nelle principali località sciistiche italiane: il Vertical Winter Tour, in collaborazione con Radio Deejay. Un evento unico che trasforma la neve in un grande villaggio di musica, divertimento e sport.

Il Vertical Village offrirà giornate ricche di energia con musica live, animazione, gadget, ski test e tante attività per tutti. Sul palco, gli artisti di Radio Deejay accenderanno l’atmosfera con performance imperdibili.

All’interno dello Sponsor Village, FIAT accoglierà il pubblico in uno spazio dedicato alla nuova FIAT 600 Sport, in edizione speciale per Milano Cortina 2026. Qui sarà possibile sfidarsi in giochi di abilità e vincere numerosi gadget esclusivi. Inoltre, per rivivere le emozioni olimpiche, sarà allestita una tavola da curling dove due giocatori potranno competere contemporaneamente.

Non mancherà l’area test drive, dove gli appassionati potranno provare la gamma FIAT, con particolare attenzione alla Grande Panda, alla FIAT 600 Sport, alla 500 e alla Topolino.

La partenza è stata, come di consueto, a Cervinia per poi toccare Bormio, San Martino di Castrozza, Andalo, Prato Nevoso, Alleghe, Tarvisio, Pila e Canazei, con un format di successo che ha raggiunto quota 31 edizioni (17 invernali, 13 estive e una “Urban” in primavera!) e che fa divertire e rilassare decine di migliaia di persone sulle piste da sci di tutta Italia.

Format che vince non si cambia: Sport, Music and Fun è anche nel 2025-2026 il filo conduttore dell’evento, in grado di intrattenere un pubblico molto vasto, dai ragazzi agli adulti, con un bellissimo villaggio sulla neve di 900 mq ad ingresso totalmente libero e gratuito (orario 9-16:30) e tantissime attività da svolgere dalla mattina al pomeriggio inoltrato. Come nella scorsa edizione estiva, rinnovamento e freschezza al centro dell’attenzione degli organizzatori.

Il media partner sarà ancora una volta Radio Deejay, che in ogni tappa porterà i propri Talent e che a Prato Nevoso vedrà, come anticipato, la presenza di Shorty con il suo dj set a partire dalle 16,00 di sabato 14 febbraio. Shorty nasce artisticamente nel 1994. Ama e propone house a 360 gradi, alternando groove incalzanti a melodie, voci e colori che danno risalto ad ogni sua performance. Dopo diverse esperienze all’estero ed aver lavorato in tante emittenti radiofoniche, nel 2003 è finalmente uno dei dj di Radio Deejay/m2o.