"Questo è un RAEE": sabato a Mondovì la campagna per smaltire correttamente i rifiuti elettronici

Rafforzare la conoscenza e la corretta gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) con l’obiettivo di aumentare la quantità e la qualità della raccolta e, allo stesso tempo, di ridurre il fenomeno degli abbandoni. Questa, in breve, la finalità del punto informativo che sabato 14 febbraio dalle ore 9 alle ore 12 verrà allestito in corso Statuto in seno al tradizionale mercato cittadino. Un’iniziativa promossa dal Consorzio A.C.E.M. (Azienda Consortile Ecologica Monregalese) con il cofinanziamento del Centro di Coordinamento RAEE e il patrocinio della Città di Mondovì, volta a sensibilizzare l’opinione pubblica circa il corretto smaltimento di tutti i dispositivi elettrici ed elettronici.

«Abbiamo accolto con favore l’intera campagna informativa - il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessore all’Ambiente Gabriele Campora - che si inserisce all’interno delle azioni amministrative messe in campo per accrescere la conoscenza dei cittadini sulla corretta raccolta dei rifiuti. Nello specifico, i RAEE possono contenere sostanze pericolose come mercurio, piombo e cadmio ovvero metalli preziosi (oro, argento, platino) e terre rare che possono essere recuperati e riutilizzati. Grazie, allora, ad ACEM e al Centro di Coordinamento RAEE per questo presidio informativo immediato e utile».