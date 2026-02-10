 / Eventi

Vivere nei suoni, Musica natura e Le quattro stagioni: ad Alba torna Chasing the Future

Il primo appuntamento in programma venerdì 13 febbraio alle 18 in Sala Riolfo

Filippo Cosentino

Prenderà il via venerdì 13 febbraio il nuovo calendario di Chasing the Future: tre talk, di cui uno rivolto in modo particolare ai bambini e ragazzi.

Il primo appuntamento, intitolato “Vivere nei suoni”, in programma alle 18 in Sala Riolfo, prevede il dialogo fra il giornalista e divulgatore scientifico ambientale Franco Borgogno e il musicista e imprenditore culturale Filippo Cosentino: un talk di approfondimento sull’ambiente sonoro in natura e sull’inquinamento acustico.

Il secondo incontro, “Musica natura”, che si terrà venerdì 27 febbraio sempre alle 18 in Sala Riolfo, avrà come ospite lo scrittore Walter Pistarini a illustrare come l’opera dei grandi artisti degli anni ’70, da Dylan a Bowie, da Dalla a Celentano, dai Beatles a De André, sia stata incentrata sui temi ambientali e abbia contribuito alla formazione di una coscienza ecologista. Il suo libro “Canzoni per un sogno. 

Prima enciclopedia della canzone ecologista” (Cose Note Edizioni) a fine 2025 è stato inserito tra i finalisti segnalati al premio internazionale di comunicazione e creatività Climate ChanCe promosso dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, Europe Direct Venezia Veneto e con il patrocinio di Centro Euromediterraneo per i Cambiamenti Climatici (CMCC), WWF Italia, Legambiente e Isde Italia - Medici per l’Ambiente.

La mini rassegna si concluderà venerdì 6 marzo alle 18 in Sala Riolfo con un incontro dedicato ai più giovani (bambini in età prescolare e scolare) alla scoperta dell’attualità de “Le quattro stagioni” di Antonio Vivaldi, guidati da Filippo Cosentino.

Chasing the Future è organizzato dall'associazione Milleunanota con il sostegno di Fondazione CRC e Banca d'Alba. Tutti gli incontri sono a ingresso libero e gratuito.

