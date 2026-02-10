Edizione locale
/
sabato 14 febbraio
Dopo le cene stellate la Caritas di Alba apre una nuova sfida: al via la convenzione col carcere, con detenuti coinvolti nel volontariato
Il filo che lega Alba alla sua storia: oggi l’addio a Maria Franca Ferrero
San Valentino e Carnevale trainano gli impegni del fine settimana in provincia
venerdì 13 febbraio
SCI ALPINISMO / Matteo Blangero firma il successo nella sprint Juniores in Norvegia
Provincia Granda al top del ciclismo 2026: Giro Women a Saluzzo e doppia L’Étape Tour de France
Ceva, Madlinin e Busulin incantano i bimbi della Scuola dell’Infanzia
Incendio in un appartamento a Barge, evacuato un condominio di sei alloggi
Allison Transmission, sciopero di otto ore a Cervere: presidio ai cancelli per chiedere parità di trattamento
Bergesio (Lega): "Landini irresponsabile, stop aerei ai Giochi sono danno per l’Italia"
VOLLEY GIOVANILE / La DelMonte® Boy League fa tappa a Cuneo domenica 15 Febbraio
Accadeva un anno fa
Attualità
Busca e quella farmacia ‘fuori posto’: il Comune pronto a rivedere la suddivisione in aree del territorio
Politica
Traffico in tilt sulla provinciale 7 a causa dell'ennesimo incidente: quattro veicoli coinvolti
Attualità
Tecnologia, pet therapy e il "Tomasini campus" per i giovani medici: un 2025 di progetti per la Fondazione Ospedale Cuneo
10 febbraio 2026, 12:26
Rider all’asciutto, Gribaudo all’attacco
Stop alle consegne col maltempo: la “legge salva rider” fa discutere… ma su questo non ci piove
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
