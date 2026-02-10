BASKET / Weekend perfetto per le Pantere di Savigliano: tre vittorie su tre

Ultima partita della prima fase del Campionato e l’Amatori Basket Savigliano targato MPM è ospite dell’’Acaja Fossano Blu. Le Pantere sono brave a imporre il proprio ritmo e riescono a creare un buon divario fin dal primo quarto di gara. Il proseguo è sulla falsa riga del primo con i Bianco/Rossi che riescono ad allungare definitivamente nell’ultimo quarto.

“Una prima fase con qualche buona prestazione e qualche errore di troppo. Ora vogliamo vedere come ci comporteremo nella seconda fase con le altre squadre dell’altro girone”.

UNDER 13 GOLD

CHIAPELLO SAVIGLIANO 81 – BEINASCO 75

Savigliano: Barge, Giletta, Frandino, Manzo, Agosto, Bustos, Lucido, Avataneo, Ambrosino, Singh, Ciavarella, Olocco. All.: Abrate, Ambrosino

SAVIGLIANO – Nella prima partita della seconda fase, l’Under 13 Gold dell’Amatori Basket Savigliano ha ottenuto una vittoria importante con un distacco di 8 punti, grazie a una prestazione di squadra molto solida. Fin dall’avvio, i ragazzi hanno mostrato grande intensità e soprattutto una forte voglia di giocare insieme, con numerosi passaggi e collaborazioni in attacco che hanno permesso di trovare soluzioni efficaci al canestro.

<figure class="image"> </figure>UNDER 13 SILVER

Savigliano – Gators 64-27

10-4, 23-6, 13-13, 18-4

SAVIGLIANO: Genesi, Allasia, Rossi, Dubois, Origlia, Gioetti, Lentini, Danna, Marengo, Cigna. Coach: Gallo, Sbrozzi, Genesi

Ottima prestazione delle pantere di coach Gallo che mettono in campo tutta la grinta e la cattiveria agonistica per vincere il derby. Difesa aggressiva su ogni pallone che porta alla realizzazione di tante azioni in contropiede, anche a difesa schierata le giovani pantere riescono ad occupare gli spazi giusti. Ottima crescita da parte di tutti.

ESORDIENTI

Acaja Fossano – Savigliano 4-12 (ai punti 43-75)

14-15, 7-17, 10-22, 12-21

SAVIGLIANO: Genesi, Allasia, Avataneo, Bernocco, Rossi, Gioetti, Lentini, Ambrosino Balocco, Marcello, Conterno, Marengo. Coach: Gallo, Sbrozzi, Genesi

Le pantere di coach Gallo partono a rilento, non difendendo al meglio e giocando un primo quarto punto a punto. Nei successivi riescono a ritrovare la loro forma in difesa, facendo vedere un buonissimo gioco in attacco soprattutto negli ultimi due periodi dove si buttano su ogni pallone per cacciarlo e ripartire in contropiede