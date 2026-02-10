BOCCE / Memorial Pinin e Carlo De Chiesa: definite le semifinaliste a Saluzzo

Verso le battute finali la 52 esima edizione del Memorial Pinin e Carlo De Chiesa, prestigiosa competizione notturna del volo, in svolgimento alla Bocciofila Auxilium Saluzzo.

Lunedi 9 febbraio, davanti ad un numeroso pubblico, con la direzione di gara di Luca Busso, si sono giocati i quarti di finale:a ccedono alle semifinali, Auxilium Caffè Vittoria (Matteo Mana), Forti Sani Politanò Giuseppe e Figli snc (Grosso),Bocciofila Rossini (Manolino) e Saviglianese Meccanica 97 (Ricca).

Serata che ha regalato agli appassionati presenti al bocciodromo saluzzese non poche emozioni.

Bene Bocciofila Rossini e Forti Sani Politanò Giuseppe e Figli snc, avere ragione rispettivamente di Saviglianese (Basilietti) e Beccaria ( Pinnella), mentre i restanti due match, decisi nelle battute finali, hanno attirato maggiore attenzione del pubblico, per il grande equilibrio, con le eliminazioni delle due formazioni di casa dell’Auxilium Saluzzo, il team sponsorizzato da Az. Agricola Bertea di Capello(finalista nella passata edizione), e la quadretta di Emanuele Ferrero.

Lunedi 16 febbraio, in programma le semifinali, mentre la finale si giocherà il 23 febbraio, sempre con inizio alle ore 21.

Risultati quarti di finale

Auxilium Az. Agricola Bertea (Capello)- Saviglianese Meccanica 97 (Ricca)5-9;

Saviglianese (Basilietti)- Bocciofila Rossini To (Manolino)2-13;

Auxilium Saluzzo (Ferrero)- Auxilium Caffè Vittoria ( Matteo Mana)5-7;

Forti Sani Politanò Giuseppe e Figli snc (Grosso)-Beccaria (Pinnella)13-5.

Semifinali 16 febbraio ore 21

Saviglianese Meccanica 97 (Ricca)- Bocciofila Rossini To (Manolino);

Auxilium Caffè Vittoria ( Matteo Mana)- Forti Sani Politanò Giuseppe e Figli snc (Grosso)