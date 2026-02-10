SCHERMA / Roberto Faldini brilla a Terni con la Cuneo Scherma Academy

Importante trasferta per la Cuneo Scherma Academy alla 3ª Prova Nazionale del Circuito Master di Scherma, disputata a Terni, dove l’atleta Roberto Faldini ha ottenuto risultati di grande rilievo nella categoria 70+, confermandosi competitivo a livello nazionale e internazionale.

Faldini ha preso parte alla competizione in due armi, fioretto e sciabola, disputando in entrambe le prove di alto livello tecnico. In tutte e due le specialità l’atleta della Cuneo Scherma Academy ha raggiunto il tabellone delle prime otto posizioni, risultato tutt’altro che scontato in una categoria che vede la presenza di numerosi schermidori di comprovata esperienza e valore.

Nella sciabola, Faldini ha chiuso la gara con un prestigioso quinto posto, mentre nel fioretto ha conquistato il sesto posto, dimostrando solidità, preparazione e grande versatilità.

Si tratta di risultati molto importanti per l’atleta e per la società, che confermano l’elevato livello del lavoro svolto anche nel settore Master.

Ora la preparazione prosegue in vista del Campionato Italiano Master, sotto la guida del Maestro Juan Paz y Mino, con l’obiettivo di arrivare all’appuntamento tricolore nelle migliori condizioni possibili.

Un successo che rappresenta un ulteriore motivo di orgoglio per la Cuneo Scherma Academy, capace di distinguersi non solo nel settore giovanile, ma anche nelle categorie Master, dimostrando la qualità e la completezza del proprio progetto sportivo.