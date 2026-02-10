Time Out SuperLega accende i riflettori sulla Coppa Italia: ospiti Oberto, Staforini, Brugiafreddo e Noto

Quindicesima puntata questa sera per Time Out SuperLega, il format televisivo firmato More News, in diretta come sempre dagli studi di Cuneo a partire dalle ore 21. Una puntata che si preannuncia ricca di contenuti, ospiti e approfondimenti dedicati al grande volley maschile.

A guidare la serata sarà il conduttore Cesare Mandrile, che accoglierà in studio il libero della MA Acqua S.Bernardo Cuneo, Simone Oberto, e una voce storica del tifo biancoblù: Carmelo Noto, leader dei sostenitori cuneesi e fondatore del celebre Salottino BB.

Tema centrale della puntata sarà la Final Four di Coppa Italia, disputata nel fine settimana a Casalecchio di Reno e vinta dalla Rana Verona. A commentare la due giorni bolognese sarà Luca Muzzioli, presente all’evento, mentre dalla città scaligera si collegherà il libero Matteo Staforini, ex Cuneo, protagonista del successo veronese.

Non mancheranno interviste e commenti direttamente dal campo di gara, con le voci dei protagonisti della Coppa Italia, per raccontare emozioni, retroscena e chiavi tecniche della competizione.

Spazio anche alla stagione di Cuneo Volley, ormai avviata verso la conclusione con le ultime tre giornate di campionato: a fare il punto sarà il direttore sportivo Paolo Brugiafreddo. In chiusura, Massimo De Marzi analizzerà la situazione della SuperLega, con posizioni di classifica ancora tutte da definire, prima del tradizionale Pagellone di Luca Muzzioli.

L’appuntamento è per questa sera alle ore 21, in diretta sulle home page di TargatoCN, La Voce di Alba, Torinoggi.it e Volleyball.it, oltre che sui canali YouTube delle testate e su DixTv.it.