| 10 febbraio 2026, 15:02

Brindisi, per l'assalto al portavalori caccia ad altri sei banditi in fuga

(Adnkronos) - Si cercano almeno sei persone nell'ambito delle indagini e delle ricerche dei carabinieri, a vasto raggio, sulla banda che ieri ha assaltato il furgone portavalori della agenzia Battistolli sulla statale 613 tra Brindisi e Lecce. Due presunti banditi, entrambi foggiani, sono stati fermati ieri dopo la fuga. Un carabiniere è rimasto ferito nel corso di una colluttazione con uno dei due presunti banditi, al momento del fermo.  

Si tratta di due foggiani: Giuseppe Iannelli, 38 anni e Giuseppe Russo, 62 anni. I due presunti autori saranno sottoposti presto a interrogatorio di convalida.  

Le ricerche, estese ad altri territori, e le indagini si avvalgono, tra le altre cose, delle immagini video e delle testimonianze. Del gruppo in fuga con i due fermati, e individuati nelle campagne in provincia di Lecce facevano parte altre due persone. Ma si ritiene che nell'altra automobile ci fossero almeno altre quattro persone.  

 

