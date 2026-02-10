 / 

Cina, gli animali domestici adesso possono viaggiare sui treni ad alta velocità

CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - A Chongqing, municipalità della Cina sud-occidentale, è stato inaugurato un servizio sperimentale di trasporto di animali domestici sui treni ad alta velocità. I passeggeri possono prenotare il servizio in anticipo tramite la piattaforma di prenotazione di China Railway. Gli animali possono viaggiare in trasportini ad hoc, dotati di sistemi di ricircolo d'aria e di monitoraggio della temperatura e dell'umidità.(ITALPRESS). -Foto Xinhua-

