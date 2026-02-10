In Cina l’IA spinge i consumi in occasione della Festa di Primavera

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Con l'avvicinarsi della Festa di primavera cinese, l'intelligenza artificiale aiuta i consumatori attraverso servizi predittivi, transazioni più fluide ed esperienze personalizzate.L'applicazione Qwen di Alibaba ha inaugurato un piano, in collaborazione con diverse altre applicazioni, tra cui Taobao Flash Shopping, Freshippo e Tmall, per offrire ricompense in denaro e acquisti gratuiti.L'iniziativa mira a promuovere il ricorso all'IA da parte degli utenti per le esigenze quotidiane, eliminando la necessità di passare da un'app all'altra e fornendo servizi "one-stop", secondo Zheng Sishou, responsabile di prodotto di Qwen.Concorrenti come Tencent e Baidu si sono uniti al trend. L'applicazione Yuanbao di Tencent sta distribuendo un miliardo di yuan in buoni acquisto (le cosiddette "buste rosse"), mentre Ernie Bot di Baidu offre 500 milioni di yuan in premi fino al 12 marzo.Secondo gli esperti del settore, queste campagne evidenziano una spinta strategica a intercettare il traffico utenti e a sfruttare il potenziale di spesa."Con il sostegno della tecnologia IA, piattaforme e prodotti si stanno sintonizzando maggiormente con i consumatori", ha dichiarato Xu Fei, direttore del centro di ricerca del gruppo Taobao e Tmall."Le piattaforme stanno evolvendo da 'indovino cosa ti piacè al 'capisco di cosa hai bisognò, spostando così il punto di partenza dei consumi dalla lista delle richieste dell'utente agli scenari di vita identificati dall'IA", ha aggiunto Xu.Oltre alle promozioni, l'IA identifica in modo proattivo le esigenze dei consumatori. Ad esempio, le applicazioni dei condizionatori ricordano agli utenti di sostituire i filtri in base ai consumi elettrici e ai dati sulla qualità dell'aria, mentre quelle per il monitoraggio della dieta stimano il contenuto nutrizionale e consigliano pasti ipocalorici. Inoltre, le piattaforme di viaggio suggeriscono itinerari verso località turistiche con servizi di sosta personalizzati.L'IA non solo analizza la domanda dei consumatori, ma assiste anche nelle decisioni di acquisto.Recenti collaborazioni tra Xiaomi e Ant Group hanno consentito agli occhiali dotati di IA di effettuare pagamenti per il parcheggio con uno sguardo o un comando vocale. In precedenza, JD.com aveva collaborato con il fornitore di occhiali intelligenti Rokid per integrare funzioni di acquisto in occhiali simili."L'innovazione tecnologica sta stimolando una nuova domanda dei consumatori", ha dichiarato l'amministratore delegato di JD.com, Xu Ran.I gadget basati sull'IA stanno diventando protagonisti dei consumi, come dimostrato dall'aumento di oltre il 200% su base annua delle vendite di prodotti smart su JD.com nel 2025, secondo Xu.Nel frattempo, le richieste simultanee di dirette streaming di IA, distribuzione di coupon e consulenze stanno mettendo alla prova la velocità di risposta, evidenziando la necessità di una solida capacità di calcolo."Per sostenere i picchi di domanda durante la Festa di primavera, Alibaba Cloud ha allocato risorse di calcolo elastiche per garantire la stabilità di Qwen in caso di potenziali picchi di traffico", ha dichiarato Deng Conglin di Alibaba Cloud.Secondo gli esperti, la Cina deve continuare a rafforzare le infrastrutture di potenza di calcolo per l'IA, ridurre i costi operativi per le imprese e migliorare l'esperienza dei consumatori.Il piano d'azione "IA+" della Cina, pubblicato dal Consiglio di Stato nell'agosto 2025, sottolinea l'aggiornamento dei consumi attraverso terminal ed ecosistemi intelligenti.Il piano mira a promuovere l'interconnessione intelligente e completa dei terminal smart, a favorire un ecosistema di prodotti intelligenti e a sviluppare con forza terminal intelligenti di nuova generazione, tra cui veicoli connessi intelligenti, smartphone e computer con IA, robot intelligenti, dispositivi per la casa smart e tecnologie indossabili.Questa iniziativa mira a creare un ambiente di interazione intelligente integrato e adatto a tutti gli scenari.Il 2026 dovrebbe rappresentare un anno cruciale per l'adozione su larga scala dei dispositivi di consumo con IA, secondo un rapporto prospettico pubblicato dalla China International Capital Corporation Limited.(ITALPRESS). -Foto Xinhua-