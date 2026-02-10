Marina Berlusconi: "Al referendum voterò sì, giustizia condizionata da vergognoso mercato nomine"

(Adnkronos) -

Al referendum sulla giustizia del 22-23 marzo prossimi, Marina Berlusconi voterà sì. "E non per il mio cognome, né per spirito di parte, ma perché è la cosa giusta". A dirlo è l'impreditrice, presidente di Fininvest, in un'intervista al 'Corriere della sera'. "A questo dovrebbero servire i referendum - spiega - a votare sui contenuti, non in base alle appartenenze. Non è una resa dei conti politica, né un voto pro o contro il governo. La separazione delle carriere è necessaria per spezzare un giogo che soffoca tutti, a partire dagli stessi magistrati. E per garantire la vera 'terzietà' dei giudici. Abbiamo un’occasione irripetibile, non lasciamocela scappare".

Quanto al suo futuro da leader che ispira le scelte del centrodestra. "Ancora questa storia - rimarca - il mio lavoro è un altro. Anzi, mi lasci dire che sono orgogliosa di quello che stiamo facendo. Mondadori è solida e si conferma un presidio di qualità e pluralismo; Mediolanum ha chiuso un anno record grazie all’ottimo lavoro di Massimo Doris. E mio fratello Pier Silvio con Mediaset continua a fare numeri eccellenti, mentre il sogno di una tv europea con la testa in Italia è divenuto realtà".

Tornando al referendum, e al cognome che porta, "è vero - osserva - mio padre ha subìto un’inaccettabile persecuzione giudiziaria. Ma non ragiono per rivalsa, e il problema non riguarda una sola stagione, né una sola persona. C’è una minoranza di magistrati ideologizzati che continua a fare danni. La giustizia è condizionata da un vergognoso mercato di nomine". Il problema, fa notare l'imprenditrice "non sono i magistrati, ma le correnti, che all’interno del Consiglio superiore della magistratura decidono vita e morte di pm e giudici. Certe dinamiche ricordano davvero un gran bazar, dove tante nomine sembrano una cambiale, tante promozioni un 'pagherò'. Ogni magistrato è libero di avere le sue idee, ci mancherebbe, ma in nessun caso dovrebbe fare carriera con la politica, né fare politica con l’attività giudiziaria".