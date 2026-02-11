Doppio impegno per il Judo Kodokan Cuneo

Domenica 1 febbraio è stata una giornata di grande fermento e soddisfazioni per il Kodokan Cuneo, capace di sdoppiarsi su due fronti prestigiosi per mettere alla prova la crescita dei propri atleti, dai più esperti ai giovanissimi.

Presso il palazzetto di Gerenzano si è svolto il 20° Trofeo Internazionale Città di Como, una vetrina di alto livello tecnico che ha visto protagonisti gli Esordienti B.

In un contesto competitivo molto serrato, Aurora Dell’Aquila (cat. 40 kg) ha brillato per determinazione. In una categoria affollata da 12 atlete, Aurora ha dominato i primi tre incontri con padronanza, arrendendosi solo in finale davanti a un’avversaria di caratura nazionale. Il suo secondo gradino del podio è la conferma che la strada intrapresa è quella giusta. Prova più opaca quella di Matteo Mandrile (cat. 50 kg) in una categoria composta da 24 atleti, che purtroppo ha dovuto arrendersi al primo incontro, senza essere poi ripescato.

Parallelamente, il Pala Maggiore di Leinì ha ospitato il Gran Premio Giovanissimi, un evento che ha radunato oltre 500 piccoli judoka. Il Kodokan si è presentato con 8 rappresentanti:

Categoria Ragazzi: Ottimo argento per Filip Crucianu , autore di due vittorie, seguito dal terzo posto di Marco Rossi .

Ottimo argento per , autore di due vittorie, seguito dal terzo posto di . Categoria Fanciulli: Pioggia di bronzi con Enrico Curetti , Lucia Gondolo e Nicolò Insolia . Sugli scudi Gabriele Curetti , che con una buonissima prestazione ha conquistato il gradino più alto del podio .

Pioggia di bronzi con , e . Sugli scudi , che con una buonissima prestazione ha conquistato il . Categoria Bambini: Diletta Rossi ha conquistato il secondo posto, mentre Jason Baralis Tallone ha sbaragliato la concorrenza mettendosi al collo la medaglia d’oro.

Al di là delle medaglie, la giornata ha rappresentato un momento fondamentale per testare il lavoro svolto settimanalmente in palestra. Il messaggio della società è chiaro: la costanza e l'impegno sono il motore di ogni progresso, sia per i veterani che per i debuttanti.

"Nel Judo, quando si sale sul tatami, si è soli davanti all'avversario," commentano i tecnici del Kodokan, "ma non bisogna dimenticare che si è sempre una squadra. Lavorare insieme, concentrandosi sui propri obiettivi e sostenendo quelli dei compagni, è l’unico modo per migliorare collettivamente."

Una lezione di sport e di vita che il Kodokan Cuneo continua a trasmettere con passione, un allenamento dopo l’altro.