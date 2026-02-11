 / Attualità

Attualità | 11 febbraio 2026, 16:47

In arrivo il pacchetto "Andare a vivere in montagna": le parole dell'assessore Gallo [VIDEO]

Non sono mancati passaggi sulla legge sull'Urbanistica, da riscrivere, e sulla necessità di tutelare il tartufo, biglietto da visita del Piemonte nel mondo

L'assessore regionale Marco Gallo, oggi con la giunta per la conferenza su obiettivi e programmi della Regione Piemonte per il 2026, ha parlato anche delle sue deleghe e di quello che andrà a realizzare nei prossimi mesi. 

Sarà un anno di grandi impegni, come è stato il 2025.

Si va dai nuovi investimenti sugli impianti sciistici, con uno sguardo alle Olimpiadi 2030, fino al pacchetto "Andiamo a vivere in montagna".

Per la delega all'Urbanistica, sarà fondamentale la revisione della legge, da riordinare e riscrivere. 

Infine, per la delega alla tartuficoltura, Gallo ha evidenziato come il tartufo debba essere sempre più un biglietto da visita della nostra regione in tutto il mondo, puntando a proteggere le piante siano protette, senza dimenticare di finanziare la messa a dimora di quelle nuove, per dare un futuro al prodotto.

