Prelibate novità al Ristorante 4 Ciance di Cuneo: tre esperienze di gusto con i tre nuovi menu

Un locale di riferimento nel cuore di Cuneo, in via Dronero 8/C.

Parliamo del Ristorante 4 Ciance da Gloria e Gaetano, dove in un ambiente intimo e accogliente è possibile deliziare palato e occhi con i piatti preparati dallo Chef Gaetano Zonno e sapientemente raccontati da Gloria Corino, responsabile dell'accoglienza in sala.

Dalla tradizione piemontese al pesce, tutti i prodotti provengono da fornitori selezionati. La pasta è fresca e viene preparata in casa, così come il pane, i grissini e le focacce.

Principi che guidano il Ristorante 4 Ciance da sempre e che trovano conferma nella nuova proposta del locale: tre percorsi stagionali tra Territorio, Mare e 4Ciance.

Dal prossimo 13 febbraio sarà infatti possibile scegliere tra questi menù degustazione per diverse fasce di prezzo, con la libertà della scelta alla carta e una selezione di materie prime senza compromessi.

Al centro della nuova proposta gastronomica c’è un concetto chiaro: la stagionalità assoluta, interpretata attraverso tre nuovi percorsi che combinano qualità d'eccellenza e trasparenza.



Tre Menu, Tre Esperienze di Gusto



La novità principale riguarda l’introduzione di tre menu degustazione, pensati per offrire esperienze diverse sia nel palato che nel budget, mantenendo però invariata la firma dello Chef:



* Menu del Territorio € 35: Un omaggio alle radici e ai prodotti locali, per chi cerca l’autenticità della tradizione selezionata.

* Menu 4Ciance € 45: Una proposta che invita alla scoperta e alla convivialità

* Menu Pesce € 53: Un percorso dedicato agli amanti del mare, dove la materia prima ittica è protagonista.



La Qualità come Punto di Partenza

Dietro ogni piatto c’è un lavoro invisibile ma fondamentale di ricerca.

Tutte le materie prime provengono da produttori e fornitori selezionati personalmente dallo Chef, garantendo che ogni ingrediente — locale o meno — rispetti standard qualitativi altissimi. Ad accogliere i clienti in questo viaggio sensoriale è Gloria, che garantisce un’atmosfera calda e professionale, perfetta per accompagnare la narrazione dei piatti di Gaetano.

Da quando?