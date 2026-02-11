"Strega tocca colore" arriva alla Biblioteca di Roddi

Proseguono a Roddi gli incontri promossi dai volontari della Biblioteca civica, con un nuovo appuntamento dedicato al valore della relazione attraverso il gioco, le immagini e i simboli.

Venerdì 20 febbraio, alle 20.30, la Biblioteca civica di Roddi ospiterà la presentazione del libro "Strega tocca colore. Giochi senza tempo e senza barriere", firmato da Sabrina Costa.

La serata sarà occasione di confronto e riflessione sul gioco come strumento inclusivo e comunicativo, capace di superare barriere e di favorire relazioni autentiche.

Accanto all’autrice interverrà la psicoterapeuta Leira Muto, che accompagnerà il dialogo sul rapporto tra esperienza ludica, crescita e simboli.

L’incontro si inserisce nel calendario di iniziative culturali curate dai volontari della Biblioteca civica di Roddi, realtà che negli ultimi mesi sta proponendo appuntamenti pensati per coinvolgere pubblici diversi e stimolare una partecipazione attiva della comunità.

La presentazione si terrà nei locali della biblioteca, in via Crosetti 4.